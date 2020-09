Calciomercato Torino – Djidji dice sì allo Spezia – Si complica Andersen – Complicato vendere Izzo

Il calciomercato Torino in queste ore vede il difensore Djidji al passo di addio, perchè dopo alcuni tentennamenti ha accettato la destinazione Spezia. Si complica la strada che porta ad Andersen e si ritorna su un altro obiettivo, mentre sembra davvero complicato cedere Izzo.

Djidji ai saluti: lo aspetta lo Spezia

Dopo gli interessamenti di Crotone e Parma, è lo Spezia a essere ad un passo dall’acquisto del centrale del Torino Koffi Djidji. L’assalto definitivo messo in atto ieri dal club ligure, ha fatto breccia e il francese ha dato il via libera per la chiusura dell’affare. Il difensore si trasferirà alla corte di Italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Si complica Andersen, si vira su Ferrari

Il Torino non molla un altro ex di Giampaolo come Andersen per la difesa, ma il giocatore è tornato tra i titolari di Garcia e difficilmente verrà ceduto con la formula del prestito, unica via possibile per i granata che non vogliono investire a titolo definitivo vista la trattativa anche per Torreira. Ed è per questo che torna in auge il nome Gianmarco Ferrari del Sassuolo, altro ragazzo allenato in passato dall’attuale tecnico granata. Il Toro offre alcune contropartite in esubero come Zaza, Edera, Lyanco, ma i neroverdi vogliono 10 milioni di euro.

Complicato cedere Izzo

Armando Izzo era in procinto di trasferirsi alla Roma ma i giallorossi hanno poi preferito acquistare Kumbulla dal Verona e questa operazione con ogni probabilità fa saltare l’assalto al granata. Una storia che si ripete, squadre che sondano il difensore e poi si allontanano davanti alle richieste economiche di Cairo, il quale sperava di intascare un bel gruzzolo da questa cessione.

I giorni passano e le soluzioni adesso sono due: o Cairo abbassa le pretese e cerca di vendere il calciatore o puntare su di lui anche per la prossima stagione, dato che si parla di un difensore di spessore che farebbe comodo a Giampaolo.