Il Torino chiude oggi un altro acquisto del proprio calciomercato: è in arrivo Nicola Murru, terzino sinistro proveniente dalla Sampdoria e vecchia conoscenza di mister Giampaolo che lo ha allenato proprio in blucerchiato. L’operazione è stata rapidamente portata a termine dopo la notizia dell’infortunio di Ricardo Rodriguez, prelevato dal Milan solo poche settimane fa. Le condizioni precarie dello svizzero e anche quelle dell’argentino Ansaldi hanno convito la dirigenza granata da un’altra operazione.

Calciomercato Torino – Visite mediche e firma oggi per Murru

Nicola Murru è arrivato stamattina a Torino accompagnato dal suo procuratore Lucci. Il giocatore si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche necessarie per ottenere il nulla osta alla firma del suo nuovo contratto con il Torino. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto già fissato a 6 milioni di Euro. Se tutto andrà bene il giocatore si metterà a disposizione di Giampaolo nelle prossime ore e dovrebbe essere convocato – e già in campo – nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina.

L’arrivo di Murru costituisce una sorta di “garanzia” sulla fascia sinistra per Giampaolo, ruolo nel quale i due giocatori in rosa sono tormentati da problemi fisici. Proprio la parentesi sotto la guida di Giampaolo, tra il 2017 e il 2019, ha rappresentato fino a questo momento l’apice della carriera del terzino di origini sarde, che veniva considerato uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Poi la stagione scorsa lo ha visto protagonista di un rendimento non all’altezza di quelle precedenti. La Sampdoria cercava per lui una possibile alternativa avendo Ranieri individuato in Augello un calciatore con caratteristiche più adatte ad interpretare i suoi schemi. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità.