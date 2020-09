Calciomercato Verona – Impossibile arrivare a Vlahovic – Tentazione Torregrossa

Il calciomercato Verona in questi giorni sta girando intorno all’attaccante da mettere a disposizione di Ivan Juric. Sempre più difficile per non dire impossibile arrivare a Vlahovic della Fiorentina, ritorna la tentazione Torregrossa.

Vlahovic sfumato quasi definitivamente

Il Verona per molto tempo è stato sulle tracce del talento della Fiorentina Dusan Vlahovic chiedendo ai viola il prestito del calciatore, ma attualmente l’operazione appare impossibile, perchè la Fiorentina non lascerà partire l’attaccante se non sarà sostituito degnamente e Pradè ha dichiarato che difficilmente si acquisterà ancora.

La tentazione Torregrossa

Le difficoltà per arrivare a Vlahovic stanno spingendo la società scaligera a puntare su altri obiettivi e tra questi nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Ernesto Torregrossa del Brescia.

Il classe ’92 ha già indossato la maglia del Verona e quindi sarebbe un ritorno anche se adesso il suo valore è aumentato in maniera esponenziale soprattutto dopo le ultime stagioni. L’anno scorso in A ha realizzato 7 reti in 26 gare, mentre nell’anno della promozione del Brescia le reti sono state 13. La valutazione data da Cellino per il suo attaccante si aggira intorno ai 5 milioni, mentre il Verona lo aveva venduto per 1 milione.

Intanto nell’operazione che ha portato Kumbulla alla Roma può rientrare anche Mory Bamba, esterno offensivo ivoriano del 2002, che potrebbe quindi passare in gialloblù.