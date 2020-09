Cancro: con quali segni è compatibile?

E siamo giunti al quarto segno dello zodiaco nella carrellata delle compatibilità: vediamo con quali segni va d’accordo il cancro.

1)Ariete

Non ci va molto d’accordo. L’ariete tende a voler controllare, inoltre non è molto sensibile. Il cancro tende a non voler essere controllato ed è molto sensibile e suscettibile, per cui rischia di essere seriamente in difficoltà con l’irruenza e l’impulsività del primo segno dello zodiaco.

2)Toro

È l’unione ideale. La compatibilità è pressoché perfetta, perché hanno entrambi ideali molto profondi e voglia di complicità e collaborazione. Così il cancro aiuterà il toro a non aver paura dei suoi sogni e dell’amore, il toro aiuterà il cancro a stare maggiormente con i piedi per terra.

3)Gemelli

I due segni non sono disposti a comprendersi. Il cancro è profondo, sensibile, intuitivo, il gemelli leggero, a tratti superficiale e poco delicato. Inoltre il cancro cerca l’unione, il gemelli l’autonomia. I due segni quasi sicuramente sono destinati a litigare spesso e a scaricare l’uno sull’altro molta frustrazione.

4)Cancro

Il segno va abbastanza d’accordo con un altro cancro, ma il rischio è che entrambi nutrano e alimentino le reciproche insicurezze, paranoie, malinconie, attacchi di tristezza. Invece il cancro ha bisogno di qualcuno che, con atteggiamento complice, gli dia quel tocco di pragmatismo che gli manca.

5)Leone

I due segni rischiano di litigare con una certa frequenza. È come con l’ariete. I segni di fuoco pretendono sempre di esercitare il controllo, voglio imporre il loro ordine e non è detto che al cancro, orgogliosissimo, la cosa vada troppo bene. Inoltre quelli di fuoco sono segni che non brillano per sensibilità ed empatia, qualità cui il cancro tiene tantissimo.

6)Vergine

Non vanno d’accordo quasi per niente. Il cancro è fantasioso, intuitivo, creativo, sensibile, passionale ed emotivo. Il segno della vergine è freddo, preciso, puntuale, puntiglioso, persino tra le lenzuola. Un chirurgo, insomma, che rischia di urtare la sensibilità e la suscettibilità del cancro.

7)Bilancia

I segni sono abbastanza simili, per cui potrebbe anche scattare una intesa – se non d’amore – almeno di amicizia. Perché i segni sono attratti entrambi dalla bellezza, dalla fantasia, sono creativi e tendenzialmente amanti della pace, del dialogo, dell’accordo. Pertanto ci sono le basi per una buona sinergia. Per un rapporto sentimentale manca quel tocco di passione in più.

8)Scorpione

Tendenzialmente un buon rapporto. Entrambi segni molto passionali. Il cancro è attratto dal magnetismo dello scorpione, quest’ultimo prova ammirazione per la dolcezza e la sensibilità del cancro. Si completano abbastanza bene ed essendo segni d’acqua sanno anche comprendersi bene reciprocamente.

9)Sagittario

In teoria non vanno d’accordo, perché l’acqua spegne il fuoco. Il cancro si sente oppresso dall’autoritarismo del sagittario mentre quest’ultimo vorrebbe che il cancro non fosse sempre così preda delle sue emozioni. In realtà, se riescono a mettere da parte le loro spigolosità, possono essere una bella coppia e stimolarsi a vicenda.

10)Capricorno

Sono destinati a non andare d’accordo. Il cancro è fantasioso, creativo, giocoso e non ha paura di esprimere le sue emozioni. Il freddo capricorno, sempre così pragmatico, rigido, preciso, inflessibile, di fatto tarpa le ali al cancro, che sente il bisogno di un complice accanto a sé e non di un controllore.

11)Acquario

Possono essere ottimi amici perché entrambi sensibili, creativi e con un animo artistico. Invece non possono andare d’accordo a livello sentimentale perché il cancro ha voglia di complicità, sinergia, intesa, di un legame speciale e profondo. L’acquario ha assoluta voglia di libertà.

12)Pesci

L’intesa cancro – pesci è speciale, perché entrambi sono molto profondi, intuitivi. Si capiscono senza parlarsi: tra segni d’acqua è normale vi sia un tale livello di comprensione. Costituiscono una coppia eccellente anche dal punto di vista professionale. Entrambi tenaci e con un alto senso di responsabilità, sono produttivi e possono costruire molto.