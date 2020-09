Carlotta donna coraggio | Nello e le vacanze senza di lei a Temptation Island

È arrivata l’ora anche per la coppia Carlotta e Nello che come abbiamo visto si sono messi in gioco in questo viaggio nei sentimenti. Nella serata sono stati evidenziati quelli che sono i problemi della coppia, i loro pensieri infatti si è capito subito essere molto distanti tra di loro. Dopo sei anni di fidanzamento ancora non convivono a causa delle loro idee.

Carlotta che si sta laureando e lavora, ha affermato di volere la proposta di matrimonio non condividendo la convivenza prima di esso. Per questo ha chiamato Temptation Island e sta sperando che lui possa capire e fare il passo decisivo. Nello ha confessato di aver comprato una casa solo per loro due, ma di averla dovuta affittare per la riposta negativa della sua ragazza.

Carlotta donna coraggio

La proposta mancata di Nello, ha portato la sua fidanzata Carlotta ad essere gelosa da un anno circa, non concependo il perché lui non voglia per niente al mondo sposarla. Appena entrato il fidanzato sembra sentirsi davvero a suo agio con le altre tentatrici, affermando agli altri ragazzi di non aver bisogno di questo programma per trovare un po’ di “divertimento”.

Carlotta è stata chiamata più volte nel pinnettu in poco tempo, perché Nello sembra flirtare con una tentatrice di nome Benedetta. I due scherzano ed entrano in un tipo di confidenza particolare, come se lui si fosse scordato completamente della sua ragazza. Carlotta è distrutta vedendo il suo fidanzato fare complimenti verso la single, raccontando di come lui non le dica mai una parola carina.

Nello e le vacanze senza di lei a Temptation Island

Durante il falò Carlotta vede nuovi video del suo fidanzato, alle prese a viversi il viaggio con la compagnia della tentatrice Benedetta. I due sono sempre più vicini e scherzano in maniera molto esplicita, lui sembra viversela con molta tranquillità non curante della sua fidanzata nell’altro villaggio, affermando però di essere frenato.

La fidanzata confessa di come la loro relazione si stesse già appiattendo da tempo. Di aver cercato di parlarne con il suo ragazzo, ma di come lui la reputasse pesante e non volesse quindi, far nulla per cercare di rialzare il loro rapporto. Dopo il falò, Carlotta si lascia andare mostrando tutta la sua delusione e, piangendo, afferma di aver capito il motivo per cui Nello non volesse sposarla.