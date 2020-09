Carta prepagata Like di Ubi Banca: Quanto costa?

Carta prepagata Like di Ubi Banca per averla si deve affrontare una spesa di 5€, come ricarica introduttiva. State pensando di iscrivervi volete sapere come fare? Se avete un attimino vi spiego il tutto ma, già vi voglio dire che è semplicissimo. La somma da spendere, per avere la carta Like è di 10€ se richiesta in filiale,mentre è 5€ se la richiesta avviene on-line… posso dire che è veramente irrisoria; le ricariche sono gratuite se effettuate con carte Ubi e possono costare fino a 3€ se effettuate una operazione presso gli sportelli automatici del Gruppo con Carta Pago Bancomat.

Clienti nuovi o vecchi possono richiedere la carta prepagata Like direttamente on-line su Ubi Banca il tutto velocissimo. Infatti, basta registrarsi al sito ed dopo aver compito dei brevi passaggi il gioco è compiuto, compresa la firma digitale.

Voglio ricordarvi che vi sarà possibile comperare tutti i prodotti Ubi Banca on-line trasmettendo l’incartamento in forma elettronica, evitando di stampare il cartaceo, basta che spedite la firma e l’invio postale dei documenti contrattuali. Ma, se preferite potete anche recarvi direttamente in una delle filiali di Ubi Banca.

Come ricaricare la carta Like di Ubi Banca

La carta Like può essere rifornitamediazioneun versamento eseguitodirettamente in una delle agenzie del Gruppo Ubi Banca,ad uno sportello automatizzato ATM o attraverso l’internet banking Qui Ubi. Il conto sarà possibile aver sotto controllo verificando il saldo e i movimenti effettuati cliccando sul sito. La carta prepagata Like è molto sicura per gli acquisti grazie al servizio MasterCard Secure Code e alla funzione BOX che permette al proprietario di decidere, se cambiare o disattivare ed in tempo reale un saldo spendibile ossia l’importo massimo adoperabile per specificate operazioni.La tranquillità è assicurata anche dal servizio SMS il quale comunica sia i pagamenti che prelievi (il prezzo di ciascuno SMS dipende dall’operatore).

In caso di furto o smarrimento della carta prepagata Like di Ubi Banca

Se per caso vi accade che perdete lacarta prepagata Like di Ubi Bancaper bloccarla, dovete contattare il numero 800 500 200 dall’Italia (+39.030.24.71.209 dall’estero, a pagamento): i numeri sono attivi 24 ore su 24.

Questa carta prepagata è la migliore tra le tante carte, questo messaggio è stato dato dall’ Osservatorio Finanziario. Like di Ubi Banca è la carta che vi permette di effettuare acquisti on-line o nei negozi. Vi fa prelevare i vostri soldi in tutta facilità, tutto ciò senza possedere un conto corrente.