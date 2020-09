Classifica e oroscopo di giovedì 17 settembre 2020: Sagittario sotto pressione, Bilancia procrastinatrice

By

Ecco l’oroscopo di giovedì 17 settembre 2020 e la classifica del giorno. Ci buttiamo alle spalle la prima metà della settimana e ci rivolgiamo al prossimo weekend. Prima, però vediamo cosa accadrà in questa giornata. Quali segni saranno baciati dalla fortuna questo giovedì? Giornata molto promettente per il Toro, lo Scorpione al contrario si sentirà parecchio sotto pressione. La Bilancia tenderà a rimandare i propri doveri. Vuoi scoprire di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di giovedì 17 settembre 2020 e alla classifica dei segni.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì potresti trovarti con alcuni problemi inaspettati che assorbiranno gran parte del tuo tempo e delle tue energie. Sarai sotto pressione, ma alla fine riuscirai a risolverli. Ciò che conta è non essere troppo frettoloso!

Toro

Quattro stelle. Sarà una giornata molto soddisfacente! Nonostante le difficoltà di questo periodo, i tuoi progetti filano lisci e potrai realizzarli prima di quanto credi. Se saprai metterci impegno e determinazione, avrai successo!

Gemelli

Quattro stelle. I problemi famigliari che ti hanno afflitto finora si supereranno in maniera del tutto spontanea e inaspettata. Finalmente potrai occuparti di nuovi progetti. Cerca di concentrarti su cosa ti appassiona davvero e lascia da parte il resto, altrimenti farai solo una gran confusione!

Cancro

Cinque stelle. Sarai stracolmo di energia e vitalità. Saranno preziose per farti portare avanti quei progetti che hai messo da parte per troppo tempo. Con un cielo così favorevole, è tempo di muovere il primo passo.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì hai tralasciato troppo a lungo certe faccende urgenti e ora richiedono a gran voce la tua attenzione. Sarai capace di affrontarle in modo efficace, responsabile e organizzato.

Vergine

Quattro stelle. Si prospetta una giornata molto proficua. Finalmente hai molta più lucidità e chiarezza e sei pronto a metterti in gioco nuovamente. L’importante è non fare lo sbaglio di prenderti in carico troppe responsabilità, troppi lavori.

Bilancia

Due stelle. Hai la tendenza a rimandare gli impegni, posticiparlo fino all’ultimo, con il rischio di ritrovarti angosciato quando sei a un passo dalla scadenza. Sforzati di cambiare atteggiamento e di affrontare i problemi quando si presentano.

Scorpione

Due stelle. Sai decisamente sotto torchio. Dovrai fronteggiare molti problemi: cerca di farti trovare pronto, altrimenti rischierai di perdere il controllo della situazione. Cerca di mantenere un atteggiamento positivo!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì ti sentirai un po’ sotto pressione. Hai molte responsabilità molti impegni e adesso hai esaurito le tue scorte di energia. Dovresti fare delle pause frequenti, in modo tale da staccare la spina mentalmente!

Capricorno

Cinque stelle. Si prospetta un giorno molto promettente. Con stelle così generose e la tua rinnovata fiducia potrai superare ogni difficoltà con molta facilità. Nelle prossime ore non farti distogliere per nessuna ragione dai tuoi progetti!

Acquario

Tre stelle. È letteralmente impossibile fare tutto in una volta sola. Alcune faccende richiedono del tempo. Metti in ordine i tuoi affari, affrontando una cosa alla volta. Forse c’è da chiarire con una persona a te vicina.

Pesci

Due stelle. Potrebbe rivelarsi una giornata piuttosto complicata. Potrai incappare in diversi ostacoli, ma cerca di non farti distogliere del tutto dai tuoi progetti. Resta sempre concentrato sui tuoi obiettivi. Anche se dovrai impegnarti molto, non mollare!