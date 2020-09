Il basilico è una nota pianta aromatica molto usata in cucina per insaporire sughi e primi. In merito, c’è una cosa a cui dovresti pensare. Coltiva il basilico e mangia le foglie: ecco perché devi farlo.

Coltivare il basilico

Il basilico è una pianta che tutti adoperiamo per sfruttare il suo aroma a beneficio del miglior gusto delle portate sulla nostra tavola. E’ molto comune infatti l’uso delle erbe aromatiche per la migliore resa culinaria dei nostri piatti. Se vogliamo coltivare il basilico non dobbiamo pensare che sia imprescindibile avere un orto o vivere in campagna. Basterà acquistare una piantina aromatica in qualsiasi supermercato o al vivaio, metterla sul balcone e curarla con accortezza quotidiana. Il basilico può comunque anche essere coltivato in casa.

Per curarlo al meglio bisogna travasarlo in un vaso di dimensioni medie con del terriccio di tipo universale. Bisogna bagnarlo spesso all’inizio per poi diminuire le innaffiature in seguito e posizionarlo dove c’è la luce. In questo modo avrete sempre a disposizione le sue fantastiche foglie, che per il vostro bene dovreste proprio gustare. Sì, avete capito bene. Il basilico non serve soltanto come ornamento in cima al sugo della pasta o al centro della pizza. Mangiare le foglie di basilico ha effetti incredibili sulla salute. Scopriamo quali.

Perché mangiare le foglie di basilico

Oltre ad aromatizzare le nostre portate, il basilico ha anche proprietà salutari per il nostro fisico. Questa straordinaria pianta aromatica è infatti capace di abbassare i livelli della pressione arteriosa per cui si rivela utile in caso di ipertensione. Chi soffre di pressione alta può infatti provare a usare il basilico per riportare i livelli nella norma.

Il basilico migliora la digestione regolando l’acidità della mucosa gastrica, per cui si rivela utile per chi soffre di bruciori e acidità. Il basilico ha proprietà antiossidanti, aiuta l’organismo nella lotta ai radicali liberi, i maggiori responsabili dell’invecchiamento e della moltiplicazione cellulare anomala responsabile delle formazioni tumorali. La pianta ha inoltre effetto antibatterico e antinfiammatorio. Masticare le foglie di basilico crudo ci aiuta contro il mal di gola e il raffreddore, fa bene alle ossa, rilassa, è antistress e aiuta contro l’insonnia.

Una ricetta utile, se non volete mangiare le foglie crude così come sono, può essere quella del pesto al basilico. Per prepararla vi basteranno 10 foglie di basilico, 30 grammi di mandorle, uno spicchio di aglio, del sale e dell’olio extravergine di oliva. Dovrete polverizzare le mandorle cercando di creare una sorta di farina da unire alle foglie tritate di basilico in una ciotola. Dovrete quindi aggiungere al composto uno spicchio di aglio, due cucchiai di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Dovrete quindi amalgamare bene il tutto mescolando energicamente. Avrete così ottenuto il pesto al basilico, che potrete utilizzare per condire gli spaghetti.