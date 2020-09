Come investire in Bitcoin con Plus500

Negli ultimi anni la criptovaluta Bitcoin ha ottenuto un’enorme popolarità, tra alti e bassi. E’ stata una fonte di guadagno per chi ha saputo investire al momento giusto. Una delle modalità di guadagno rappresentate dal Bitcoin è quella di acquistare la criptovaluta e aspettare che il valore in euro aumenti.

Come investire in Bitcoin

Comprare Bitcoin e aspettare l’aumento del prezzo può essere un’opportunità di guadagno. Dobbiamo, in questo caso, cogliere il giusto momento e quindi acquistare i bitcoin nel momento in cui pensiamo che il valore possa salire. Questo può rappresentare però anche un notevole rischio: il valore del bitcoin può anche scendere e quindi perderemo il nostro investimento.

Come quasi tutte le criptovalute, l’andamento del prezzo dei Bitcoin subisce delle vere e proprie oscillazioni.

L’alternativa è quella di investire in Bitcoin facendo trading CFD.

Plus500: Trading con il Bitcon

Plus500 è una piattaforma solida e funzionale che ci permette di operare anche con la valuta Bitcoin. La caratteristica di Plus500 è sopratutto quella di avere un’interfaccia semplice e oltre al Bitcoin, permette di operare con una quantità di titoli molto vasta (circa 2 mila prodotti finanziari).

Quindi, se anzichè comprare Bitcoin, vogliamo investire in questa valuta facendo trading, possiamo tranquillamente utilizzare Plus500. La registrazione è semplice e può essere fatta in pochi minuti.

I Vantaggi di fare trading con Plus500

Il trading CFD permette agli utenti di operare anche con una piccola quota, grazie al sistema della leva finanziaria. Non abbiamo quindi bisogno di un capitale elevato per poter investire in Bitcoin (o in qualsiasi altra valuta, indice o titolo azionario). Nel momento in cui vogliamo aprire una posizione in Bitcoin, abbiamo la possibilità di scegliere due opzioni: “Acquista” o “Vendi”. Infatti grazie al trading possiamo investire sia se prevediamo che il prezzo del Bitcoin sale, quindi utilizzando la voce “Acquista” oppure se prevediamo una discesa del prezzo (in questo caso Vendiamo). In poche parole abbiamo la possibilità di effettuare trading sia a rialzo che a ribasso, in modo da generare profitto sia quando il valore dell’azione tende a salire, sia quando è al ribasso. Anche con Plus500, al momento dell’apertura di una posizione, si ha la possibilità di impostare i valori stop loss e take profit. Con questi valori possiamo impostare un livello massimo di perdita o di guadagno che una volta raggiunti, chiuderanno in automatico la nostra posizione.

Tra i vantaggi principali offerti dalla piattaforma Plus500 c’è anche la possibilità di accedere facilmente al conto demo gratuito. In questo modo possiamo “allenarci” ed imparare ad utilizzare tutti gli strumenti che la piattaforma ci offre, utilizzando soldi virtuali.