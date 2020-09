Consigli per il Fantacalcio – Ecco quattro difensori da bonus da avere al Fantacalcio

Non solo centrocampo e attacco, sono tanti i difensori che possono portare bonus pesanti in chiave Fantacalcio. Se buona parte dei difensori riesce a segnare un paio di reti a stagione, ce ne sono altri che possono garantire un ottimo apporto di gol e assist. Questi giocatori sono poi importanti se si gioca con il modificatore di difesa, perché sono difensori con buone medie voto. Il loro prezzo può lievitare facilmente, è necessario però non farsi prendere la mano, anche se in leghe numerose sono molto vicini ai top di reparto.

Ecco quattro difensori da bonus da avere assolutamente al prossimo Fantacalcio. Oltre a questi nomi ci sono altri caldamente consigliati che vedremo nei prossimi giorni.

Davide Faraoni

L’esterno dell’Hellas Verona viene da un’ottima stagione, in cui ha messo a segno 5 reti e 3 assist. È sicuramente una delle sorprese più piacevoli dello scorso campionato, come tanti giocatori degli scaligeri. Quest’anno sarà tra i nomi più battagliati, soprattutto nelle leghe numerose, con la speranza che si ripeti. Nonostante le voci di mercato sembra destinato a restare alla corte di Juric.

Nikola Milenkovic

Il difensore centrale della Fiorentina ha dimostrato, in questi anni, di avere il vizietto del gol. La scorsa stagione ha regalato ben 5 gol ai fantallenatori, la specialità della casa è il colpo di testa (come il compagno di reparto Pezzella). Il nome del serbo è stato affiancato al Milan quest’estate, ma tutto fa pensare che resti in viola anche quest’anno.

Ashley Young

L’esterno inglese, arrivato a gennaio dal Manchester United, in pochi mesi ha preso possesso della fascia sinistra dell’Inter. Nel girone di ritorno ha messo a segno 4 reti (anche di pregevole fattura) e 4 assist, facendo gioire i fantallenatori che hanno puntato su di lui nell’asta di riparazione. Occhio alla concorrenza di Kolarov.

Matthijs de Ligt

Il giovane centrale della Juventus, classe ’99, era partito maluccio la scorsa stagione, collezionando prestazioni alquanto deludenti. De Ligt, con il passare delle settimane, ha acquistato fiducia e confidenza con il campionato italiano, uscendone come uno dei migliori centrali del torneo. L’ex Ajax ha dimostrato di poter anche regalare qualche bonus (4 reti all’attivo) ai fantallenatori. Quest’anno è costretto a saltare le prime di campionato per infortunio.