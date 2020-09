De Sciglio – Roma: l’affare si farà al di là del destino di Edin Dzeko. Juventus e Roma sembrano aver trovato l’accordo per il trasferimento del terzino destro in giallorosso. L’operazione è slegata da altre con il club bianconero, ma è invece legata a doppio filo con l’addio di Rick Karsdorp. Il terzino dovrebbe lasciare la capitale nelle prossime ore per approdare al Genoa: anche questa operazione è definita, ma da qualche giorno si attende un via libera che faticava ad arrivare. Con l’individuazione del suo sostituto, tutto potrebbe invece andare al suo posto.

De Sciglio Roma si fa al di là di Dzeko. Atteso l’ok di Karsdorp al Genoa

La Roma è pronta ad accogliere Mattia De Sciglio. Il terzino destro che ha esordito in Serie A al Milan sembra destinato a “scendere” nella capitale dopo la sua esperienza alla Juventus. Parentesi felice per le vittorie ma non tanto per le prestazioni: De Sciglio è stato più spesso un’alternativa che un titolare, anche per qualche infortunio di troppo. Fonseca avrà quindi la sua alternativa sulle fasce, visto che Karsdorp non è mai stato ritenuto al livello degli altri componenti della rosa giallorossa, anche lui flagellato dagli infortuni.

Proprio la definizione del passaggio di Karsdorp al Genoa dovrebbe dare il via libera all’operazione per portare De Sciglio a Roma. L’accordo tra i club per l’olandese è stato già trovato, mentre quello tra il Genoa e il calciatore sta andando in definizione in queste ore: il giocatore è atteso a breve nel capoluogo ligure. De Sciglio dovrebbe arrivare alla Roma in base a un accordo di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di Euro. Una formula che in questo calciomercato domina la scena.