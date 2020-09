DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 17 Settembre 2020

Maria De Filippi continua a portare avanti il suo trono misto mostrando le esterne dei tronisti ma anche le vicende sentimentali del trono over. Gemma Galgani durante la puntata di ieri ha raccontato di essere molto felice grazie alla conoscenza che sta portando avanti con Paolo, chiudendo definitivamente la sua storia mai iniziata con Nicola Vivarelli.

Protagonista invece della giornata di oggi sembra proprio essere Armando Incarnato che, per l’ennesima volta verrà attaccato e criticato per le sue scelte in merito alla frequentazione con le dame. Il carattere molto particolare del cavaliere, lo spingerà ad aver un accesso confronto in studio sia con la dama che sta frequentando ma anche con gli opinionisti e l’intero studio.

Diretta Video – Uomini e Donne

A Uomini e Donne durante la puntata che andrà in onda tra poche ore, Armando Incarnato dovrà tornare a difendersi con le unghie e con i denti dai tantissimi attacchi da parte dell’interno studio. Sono ormai diversi mesi che dentro il talk show, il cavaliere non si reputa capito. Proprio per questo, spiega la sua voglia di trovare una donna che lo conquisti con la semplicità.

Per seguire le vicende di Armando ma soprattutto le parole che affermerà durante la discussione, non vi resta che seguire la diretta grazie al nostro link qui sotto!