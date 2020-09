Enzo Capo vita da food blogger | Inconvenienti del mestiere fuori Uomini e Donne

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni, Enzo Capo sembra essere in grande difficoltà. Tuttavia, come già trapelato nei giorni scorsi, il cavaliere ha deciso di abbandonare il talk show per tornare dalla sua ex fidanzata, Lucrezia, che lo ha perdonato. Come tutti sanno, Enzo Capo è un avvocato, ma ha un business a Budapest legato al turismo. Perciò, Enzo Capo ha raccontato di fare la vita da food blogger e di essere sempre in giro per locali e ristoranti.

Infatti, chi lo segue sui social, spesso vede le sue storie su Instagram a cena fuori con amici, e non solo, sempre in posti diversi e, spesso, di gran lusso. Proprio una storia che testimoniava una di queste cene, insieme a una giovane donna, sarebbe stata la causa della sua rottura con Lucrezia. Il tutto, però, sarebbe stato montato ad arte, secondo Enzo, da Pamela Barretta e dall’influencer Amedeo Venza.

Enzo Capo, professione food blogger

Ciò solo per fargli un dispetto e metterlo in difficoltà. Per questo, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Enzo Capo aveva accusato Pamela Barretta di essere stata lei la causa della sua rottura con Lucrezia. Ora che la pace è fatta fuori da Uomini e Donne, Enzo Capo è tornato alla sua vita da imprenditore e da food blogger che viaggia per il mondo.

Tuttavia, sembra che Enzo Capo si sia lamentato degli inconvenienti di questo stile di vita. In una foto fatta durante un servizio fotografico in piscina, Enzo Capo si è lamentato di aver messo su un po’ di pancetta. Di sicuro, andando spesso a pranzo e a cena fuori, per locali di lusso, uno degli inconvenienti potrebbe essere quello di dover rinunciare alla linea perfetta.

L’inconveniente inaspettato fuori Uomini e Donne

Tuttavia, probabilmente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto soltanto scherzarci su, visto che ha un fisico che tutti ammirano. “Forse sto mangiando un po’ troppo,” ha commentato Enzo in una storia condivisa sul suo profilo Instagram. Ma se il prezzo della felicità fuori da Uomini e Donne è un addome non proprio perfetto, Enzo Capo sembra disposto a pagarlo.

Che futuro attenderà Enzo Capo ora che non fa più parte del parterre maschile di Uomini e Donne? L’ex cavaliere ha davvero ritrovato la serenità con la sua nuova fidanzata Lucrezia? O c’era qualcosa di vero negli inganni e sotterfugi descritti da Pamela Barretta?