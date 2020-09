Nonostante Commisso abbia dichiarato che la squadra è completa, in queste ore la Fiorentina prova la costruzione di un asse di mercato con la SPAL. È arrivata la richiesta dal club estense per Luca Ranieri, il difensore centrale che doveva andare alla Salernitana ma che ha fatto dietrofront dopo le minacce subite sui social dalla piazza infuriata con la presidenza. Il giocatore e il suo procuratore hanno ringraziato e fatto marcia indietro, lasciano alla Fiorentina la possibilità di scegliere la prossima destinazione del ragazzo. Così nasce l’occasione per prendere qualcuno dal club estense.

Fiorentina, asse di mercato con la SPAL: tre giocatori sul tavolo

Sono due i calciatori che interessano fortemente alla Fiorentina. Il primo è Kevin Bonifazi: il difensore centrale non vuole giocare in Serie B e attende l’offerta giusta per tornare in massima serie. In queste ore su di lui si sta muovendo rapidamente il Verona per sostituire Kumbulla. La Fiorentina dovrebbe quindi fare presto e presentare anche un’offerta alla SPAL che non sia alla pari, per non vedersi rifiutare il possibile trasferimento in viola dell’ex Torino. Bonifazi rinforzerebbe un reparto forte e già coperto, ma potrebbe essere anche la prima alternativa di fronte ad una possibile partenza di Milenkovic o Pezzella, per i quali continua ad esserci l’interesse di club importanti.

Il secondo nome è quello dell’esterno offensivo brasiliano Gabriel Strefezza. La partenza di Dalbert su quella fascia è stata compensata dal ritorno di Biraghi, ma Strefezza consentirebbe di avere un’alternativa offensiva a tutta fascia e di giocarsi un posto nel tridente offensivo, sul lato sinistro, dove Ribery deve comunque trovare riposo ogni tanto. Le opzioni, in pratica, sembrano esserci tutte. La presenza di Commisso in città sembra aver rilanciato le trattative della Fiorentina: nelle prossime ore si attendono gli sviluppi di almeno uno di questi due affari in entrata, con Ranieri che con ogni probabilità andrà alla SPAL.