Flavia Vento abbandona la casa | Primo ritiro inaspettato al GF Vip | Video

Flavia Vento a neanche ventiquattro ore dalla sua entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha deciso di abbandonare i suoi compagni di avventura e il motivo sembra essere discutibile.

La showgirl entrata all’interno della casa più spiata d’Italia Lunedì 14 Settembre, ha manifestato fin da subito un grandissimo entusiasmo per l’avventura che stava per affrontare. Durante la diretta infatti, più volte si è mostrata protagonista sia della sua formidabile entrata ma soprattutto della sua vita amorosa che ha avuto un lungo stand-by di diversi anni.

Durante l’intera giornata di ieri però, qualcosa sembra aver cambiato l’umore di Flavia tanto da scoppiare in lacrime e scegliendo così di abbandonare il reality. Cosa è realmente successo?

Flavia Vento abbandona la casa

La showgirl ha fatto il suo ingresso all’interno del GF Vip durante la prima puntata di lunedì 14 Settembre, diventando la protagonista assoluta. Imitando il canto delle sirene Flavia Vento si è mostrata sopra un finto scoglio cercando di attirare a sé i maschi della casa dimostrandosi così la sua voglia di mettersi in gioco. Durante la diretta però, ha voluto ribadire e sottolineare di essere pura e casa da diversi anni e di non voler cedere a nessuna tentazione all’interno del reality.

L’entrata particolare di Flavia Vento dopo meno di ventiquattro ore ha lasciato spazio alla malinconia e alla forte mancanza dei suoi cani e della sua casa. Flavia più volte durante la giornata di ieri ha manifestato un grande senso di vuoto lontana dai suoi animali, spiegando quanto avesse bisogno di tornare da loro. Secondo le sue sensazioni infatti, uno dei suoi cani starebbe soffrendo tantissimo la sua mancanza tanto da stare male e proprio per questo, la showgirl ha deciso di abbandonare il reality.

La showgirl si ritira dal Grande Fratello

Flavia Vento abbandona così la casa del GF Vip sotto gli occhi increduli e dispiaciuti dei suoi compagni di avventura che per diverse ore, hanno cercato in ogni modo di convincerla a rimanere. Parole inutili per la Vento che aveva preso la sua decisione fin dalla mattinata di ieri comunicando così in modo definitivo il suo abbandono dal reality. Un gesto che ha trovato il disaccordo di tantissimi telespettatori e fan che, ancora una volta sono convinti che Flavia Vento non avrebbe dovuto andar via.