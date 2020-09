Sempre molto presente è l’influencer Giulia De Lellis nei confronti dei suoi fan, dove spesso si cimenta a rispondere alle loro domande. Ma tra tutte, una in particolare cattura l’attenzione di tutti per la sua importanza.

Essere influencer vuol dire avere un seguito di persone che potrebbero prendere spunto da te, ma soprattutto poter mandare dei messaggi e coraggio a chi si trova in una situazione delicata e non sa che fare. In questo caso la domanda parlava esplicitamente di violenza fisica e di come superarla, ma vediamo nel dettaglio.

Giulia De Lellis la riposta contro la violenza

Pronta a rispondere alle domande dei suoi fan, Giulia De Lellis ne riceve una delicata e con una richiesta ben delineata. Il tema è la violenza fisica, più in particolare da parte del proprio fidanzato e di come riuscire a superarla. L’influencer ha deciso di rispondere apertamente e ha cercato di mandare un messaggio di vitale importanza in questo periodo storico, in cui le donne cercano di trovare la forza per andare avanti in queste situazioni.

È categorica e diretta nel rispondere, visto che lei non ci è mai passata, come affermato, si sente di dare il consiglio fondamentale, ma anche quello più complicato da mettere in atto nei casi di violenza fisica. Anche oggi Giulia De Lellis riesce a trasmettere qualcosa che va oltre le apparenze, cercando di trasmettere del coraggio a quelle donne che non sanno che fare.

“Allontanati, perché non si supera”

Arriva proprio dal suo profilo ufficiale di Instagram il suo pensiero, rispondendo alla domanda di una fan che le chiede:” Hai mai subito violenza fisica dal tuo ragazzo? Come superarlo?”. La sua risposta non ritarda e decisa afferma:” No mai fortunatamente. E se posso darti l’unico consiglio ma forse il più difficile: allontanati da chi lo fa perché non si supera. Non si accetta. Non si fa! E se puoi, oltre che per il tuo bene, anche per il suo, denuncia e vai via… vai oltre!”

Le parole di Giulia, anche se non ci è mai passata, sono giuste ma allo stesso momento non è così facile come sembra. Nella lotta contro la violenza sulle donne, si dovrebbe riuscire a trovare il coraggio ed avere la consapevolezza che auto colpevolizzarsi è la scelta sbagliata, andare via e denunciare e non dover più subire.