Nicola Vivarelli dalla parte di Tina | Offese a Gemma a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi non poteva mancare un ennesimo scontro tra Gemma e Nicola, dove quest’ultimo è stato spalleggiato da Tina. Come oramai è noto a tutti, Tina appoggia sempre Sirius e anche questa volta non è stata da meno.

Comincia tutto dalle ragazze scese per il cavaliere, dove una volta concluse le loro chiacchierate, Gemma ci tiene a precisare che Nicola l’ha offesa con una critica che proprio non fa parte della sua persona. Ed è così che scoppia un nuovo scontro tra i due.

Nicola Vivarelli dalla parte di Tina

Gemma proprio non accetta il fatto che il cavaliere la descrive come maleducata e decide di evidenziarlo. Non tarda ad arrivare Tina Cipollari che conferma di pensarla come lui, continuando a criticarla per il fatto di non aver accettato l’invito della madre di Nicola, tutto incorniciato da applaudirsi verso l’opinionista.

In più la dama lo accusa di averla usata soltanto per calmare le parole del pubblico, che volevano vederli insieme e questa cosa l’ha turbata davvero tanto, affermando diretta di non essere lei la maleducata, bensì lui che si è montato la testa. Gli ricorda di quando tutta Italia lo chiamava per sapere e che quindi si preoccupava di poter fare delle foto con lei per calmare le acque.

Offese a Gemma a Uomini e Donne

A prendere le retini della litigata è Tina che le chiede animatamente chi si sente di essere e di smetterla di fare la vittima pensando che tutti vogliano usarla. Gemma davvero non ce la fa più, affermando di non transigere che le si dia della maleducata e di non sopportare più le urla dell’opinionista. Tornando a Nicola gli ricorda di quando voleva sentirlo, ma lui non rispondeva.

Tina riprende e appoggiata da Nicola, afferma che il solo motivo per cui la coppia non si è vista e sentita l’estate è a causa di Gemma e del lifting facciale. Ad un certo punto, il cavaliere sbotta in modo drastico affermando a gran voce che per lei è stato più importante rifarsi il viso a 70 anni che vedere lui. Lei invece ribadisce che quella sarebbe stata una sorpresa anche per lui.