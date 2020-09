Lunedì 14 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, e sembrerebbe essere iniziato già con diverse situazioni particolari. Tra l’uscita di Flavia Vento e le parole ineccepibili di Fausto Leali, alla fine della diretta un concorrente si è sentito poco bene.

Tommaso Zorzi infatti, è stato isolato dagli altri partecipanti a causa dei suoi sintomi simili al Covid-19, in modo tale da prendere tutte le precauzioni possibili. Questo però ha creato curiosità da parte del pubblico che si chiede, se prima di entrare, si siano svolte le adeguate procedure.

Tommaso Zorzi rientra nella Casa

Finita la puntata il concorrente e influencer Tommaso Zorzi ha accusato dei sintomi legati alla sinusite. Avvisata subito la redazione gli viene misurata la temperatura dove si scopre di avere una febbre abbastanza alta. Ovviamente, fin da subito è stato portato lontano dai suoi compagni in via del tutto precauzionale, vista la situazione delicata del Covi-19.

È la pagina Instagram Trash Tv Stellare ha pubblicate uno spezzone in cui si può vedere Tommaso in isolamento, preoccuparsi e chiedere spiegazioni. Infatti, lui stesso afferma di non capire cosa stesse succedendo, di aver già fatto una quantità abbondante di tamponi e di volerci vedere chiaro riguardo la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A rassicurarlo un’autrice che gli chiede semplicemente di aspettare e di non pensare al peggio. Dopo tutto questo però, la buona notizia è arrivata direttamente dal profilo ufficiale della trasmissione dove affermano la rientrata in Casa di Tommaso Zorzi.

Dichiarazioni ufficiali del Grande Fratello Vip

Il pubblico, dopo quanto accaduto, si è chiesto però se prima di entrare nel programma i concorrenti si fossero posti alle rispettive visite e tamponi. Il chiarimento non tarda ad arrivare dal Grande Fratello che tende a specificare alcune cose:” Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Grande Fratello Vip”. Il tutto per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa”.

Continua sottolineando:” Prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche risultano idoneo per la partecipazione”. Fortunatamente, Tommaso sembra non avere nessun sintomo causato dal Covid-19, e come ha affermato il GF: ”Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa”