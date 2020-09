Vanessa Incontrada pronta a lasciare: “Non voglio fare questo mestiere per tutta la vita…”

E’ tra le attrici e le conduttrici più versatili a amate del nostro piccolo schermo. Si tratta di Vanessa Incontrada, l’attrice spagnola che ha debuttato giovanissima nel cinema italiano e, da allora, ha avuto una carriera incredibile, costellata di successi. Solo pochi giorni fa ha condotto i Seat Music Awards con Carlo Conti, dopo essere stata in Tv per tutta l’estate con le repliche di trasmissioni e fiction. Tuttavia, Vanessa Incontrada si dice pronta a lasciare la televisione quando sarà il momento.

Mentre continuano a rincorrersi le voci di una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello, Vanessa Incontrada ha parlato della sua carriera in un’intervista al settimanale Adesso. “Ho quasi quarantadue anni e l’entusiasmo non l’ho mai perso, è il mio motore. I problemi esistono ma tendo sempre a pensare che c’è chi sta peggio: la positività è la mia salvezza. Ma ho anche un lato molto malinconico: lo sfrutto quando recito.

Vanessa Incontrada potrebbe lasciare la Tv?

Vanessa Incontrada ha sempre un grande successo, in qualsiasi cosa si cimenti. “Ma non mi sono mai andata a cercare le cose, mi ci sono ritrovata. Questa estate tra repliche e altro accendo la Tv e mi pare di essere ovunque, ma sono molto fatalista e credo che ognuno abbia scritto un destino. Poi non è che voglia fare questo mestiere per tutta la vita: spazio ai giovani, dopo un po’ basta. A ottanta anni al massimo andrò a ricevere qualche premio alla carriera, se me lo daranno. Del resto chi se ne frega, c’è un momento per tutto, spazio ai giovani. Mi godrò altro!”.

Insomma, Vanessa Incontrada è pronta a lasciare la televisione e il suo mestiere di attrice, quando sarà il momento giusto, per godere degli altri piaceri della vita. L’attrice ha raccontato un aneddoto divertente dei suoi esordi.

Una carriera sfolgorante, tra ricordi e novità

“Ho rivisto da poco una mia intervista da Marzullo. A parte che non potevo sentire la mia voce – tremenda – ma mi sono così vergognata per quello che dicevo… Mi chiedeva chi sognassi incontrare: avevo risposto Brad Pitt… ma daiii, come si fa?”.

Se c’è un’aspetto che caratterizza il temperamento di Vanessa Incontrada, oltre all’essere molto solare, è proprio l’autoironia e la capacità di non prendersi troppo sul serio, quando necessario. Di sicuro passeranno ancora parecchi anni prima che il pubblico italiano si stanchi di lei. Sempre che questo possa davvero mai accadere…