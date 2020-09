Veronica Burchielli pronta per il cinema | Salto di qualità dopo Uomini e Donne

By

E’ stata una delle torniste più amate, ma anche più discusse delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Si tratta di Veronica Burchielli, la quale, dopo la partecipazione al talk show di Maria De Filippi, medita di fare un salto di qualità e confessa di essere pronta per il cinema. A farle nascere questa nuova ambizione è stata la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Dunque, l’ex tronista si è confrontata subito coi suoi follower.

Rispondendo a una storia sul suo profilo Instagram, Veronica Burchielli ha confessato di sentirsi pronta per fare del cinema, che sarebbe una delle sue più grandi ambizioni. Tuttavia, non tutti i suoi follower su Instagram appoggerebbero questa scelta. Infatti, nei giorni scorsi, sono scoppiate alcune polemiche circa la partecipazione di molti ex di Uomini e Donne alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno.

Veronica Burchielli sbarca al cinema?

Infatti, ci sono stati molti volti noti, che hanno trovato la notorietà grazie a Uomini e Donne, che hanno sfilato sul red carpet di Venezia quest’anno. Cosa che non ha convinto molti appassionati di cinema. Quello che, un tempo, era appannaggio solo delle grandi star del grande schermo, oggi è diventata una vetrina anche per influencer ed ex tronisti o troniste.

Tuttavia, Veronica Burchielli ha rivendicato il suo diritto a cimentarsi in tutti i progetti che desidera, perchè il fatto di aver partecipato a Uomini e Donne non deve creare pregiudizi negli altri. L’ex tronista viene ricordata principalmente per il suo abbandono precipitoso del talk show di Maria De Filippi. Veronica, infatti, era una corteggiatrice di Alessandro Zarino, il quale ha deciso di sceglierla senza troppo preavviso.

Nuovi progetti dopo Uomini e Donne

Ma Veronica, non convinta dei sentimenti di Alessandro, ha preferito accettare la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono. Salvo, poi, cambiare idea dopo poche settimane e scegliere di vivere la sua storia d’amore con Alessandro Zarino. L’amore per la coppia non è durato a lungo e, ogni tanto, Veronica Burchielli ha dato l’impressione di essersi pentita della sua scelta di abbandonare il trono per lui.

Tuttavia, Veronica Burchielli ha davvero molti progetti per il suo futuro. Appassionata di moda e di make-up, l’ex tronista si confronta spesso coi suoi follower circa i suoi programmi per il futuro. Ma, non sempre, ha ricevuto l’approvazione che avrebbe desiderato. Cosa le riserverà il futuro, dopo Uomini e Donne?