Alessandra Ciccariello a X Factor 2020 – No da Mika, ma… – VIDEO

Alessandra Ciccariello ha solo 16 anni, ma a X Factor 2020 vuole già mettere in luce le sue qualità da cantautrice. Propone ai giudici la sua LV, la prima canzone che ha scritto e che è nata da un suo sfogo con la madre.

L’età potrebbe essere un deterrente: non sarebbe la prima volta che i giudici decidono di bocciare un concorrente così giovane. Alessandra Ciccariello però conquista tutti, anche se Mika ha deciso di darle un’importante lezione in previsione dei Live.

Alessandra Ciccariello a X Factor 2020 – Tre sì e un no

“Per me la scrittura è liberare i miei pensieri. Se qualcuno ha qualcosa da dire, deve dirla. Deve far sapere a tutti la sua opinione”, dice durante la clip di presentazione. Armata di sola chitarra e una voce degna di nota, Alessandra Ciccariello tenta il tutto per tutto e stupisce. La madre intanto guarda tutto da dietro le quinte, divertita e orgogliosa. “Hai quella sicurezza in coscienza che ha la generazione Z”, dice Hell Raton, “sei riuscita a narrare molto bene te stessa”. Per Manuel Agnelli è degno di nota che sia già un’autrice nonostante la sua giovane età: “Potresti fare molto bene”.

Con un sorriso, Emma Marrone le fa i suoi complimenti e dimostra di aver già fatto sua la melodia. “Ho visto anche un grande buco vocale, tutta questa bravura la devi mettere anche in altro”, dice Mika. Al momento del verdetto, qualche giudice si tira indietro: Alessandra Ciccariello è giovanissima e il Live potrebbe essere impegnativo, ma Hell Raton vuole vederla all’opera. Sì anche da parte di Manuel e la Brown, mentre Mika preferisce darle un no. “Perchè devi conquistare il sì dello strunz che c’è di fronte a te”, sottolinea in modo ironico.