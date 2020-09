Anticipazioni Una vita – 18 settembre – Genoveva nei guai

Una vita ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio del 18 settembre 2020. Ancora una volta la soap spagnola accenderà le luci su Genoveva e il suo piano diabolico. La donna ha preso ormai le distanze da Alfredo, ma forse ha sottovalutato la malignità del marito.

Le anticipazioni di Una vita intanto ci dicono che Liberto potrà avere un piccolo vantaggio, ma fino a che punto? La testimonianza di Genoveva si concluderà con un colpo di scena inaspettato.

Anticipazioni Una vita – 18 settembre – La trama

Il rapporto tra Felipe e Genoveva è sempre più saldo, anche se in precedenza l’avvocato sembrava provare qualcosa di forte per Marcia. Ovvero la spia che Ursula ha introdotto in casa sua per carpire delle informazioni sul suo conto, con l’intenzione di rivenderle ad Alfredo. Dopo aver ricevuto uno schiaffo da Lolita, Genoveva è riuscita ad ottenere l’attenzione di don Felipe, che è riuscito persino a convincerla a deporre a favore del povero Liberto. La Salmeron così finisce per contraddirsi di fronte al giudice, durante l’udienza preliminare. Liberto sembra ormai lontano dai guai, ma Alfredo riuscirà ad intervenire ancora una volta. La Dicenta infatti confermerà le accuse di stupro ai danni del marito di Rosina, mentre Alfredo se la prenderà con la moglie.

Alfredo non riuscirà a contenere la sua rabbia e interverrà urlando durante il processo. Genoveva infatti ha deciso di pugnalarlo alle spalle e ha tradito il piano che i due avevano creato in precedenza. Il Bryce potrebbe quindi finire nei guai, ma il banchiere ha sempre un asso dalla manica da giocare per salvarsi nelle situazioni più estreme. Le anticipazioni di Una vita non ci rivelano se Liberto riuscirà a dimostrare la propria innocenza oppure se finirà in un baratro ancora più profondo di quello in cui si trova per adesso.