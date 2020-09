Banca Carige – Gasmarine: arriva l’accordo

Si cerca di rialzare la testa anche se spesso non è facile. Così com’è il caso dei cittadini e delle famiglie, è il caso delle banche che vivono un periodo molto travagliato. La crisi post covid ha messo in difficoltà un po’ tutti gli istituti di credito, che cercano di trovare le contromosse per riportarsi in pista. E per chi ha una base in Italia, forse è anche più facile puntare con decisione nel mercato estero, come nel caso di Banca Carige

Un’apertura verso il futuro

Portare a scoprire nuovi mercati può essere un’arma decisiva anche per migliorare i conti interni e il settore italiano. Lo sanno bene quelli di Banca Carige, che puntano sul brand e sulla valorizzazione del made in Italy grazie all’accordo con Gasmarine Bv, ovvero un’azienda leader specializzata nell’ambito dei gas tecnici compressi, alimentari, ospedalieri e refrigeranti.

Un accordo che mette in simbiosi due realtà abbastanza consolidate

Banca Carige punta a un piano di crescita e vuole puntare su un export che possa essere sempre più incisivo e per fare questo va a finanziare Gasmarine Bv, azienda genovese che opera già con importanti realtà internazionali ed è ideatrice del “Gas-up”, ovvero di un particolare sistema che identifica la soluzione migliore per produrre acqua gassata sia per uso domestico nonché per svariati ambiti di ristorazione, sempre con la totale sicurezza e il massimo rispetto dell’ambiente. Il tutto, così, con la certificazione Iso 22000 e la capacità di rappresentare il meglio sulla gamma, sia per gli standard di igiene ormai sempre più stringenti, nonché per il sistema “Gas-Up” che garantisce qualità e supporto notevole.

Dall’Italia verso l’oltre

Banca Carige vuole puntare sull’acqua con le bollicine. Può essere una cosa di piccolo conto, ma se guardiamo all’operazione questa è stata fatto secondo un piano mirato in quanto il sistema “Gas-Up” è in espansione non solo in Italia ma anche e soprattutto nei paesi del Medioriente. Infatti, nella sede genovana di Bolzaneto la Gasmarine Bv ha realizzato un impianto tra i più grandi del settore in Europa, e ha oltre seicento punti in tutto il mondo dove poter allargare la sua reta e smerciare il suo prodotto.

Sinergia tra le parti

Banca Carige ha finanziato la prosecuzione del piano di investimenti nonché di sviluppo della Gasmarine Bv con 1,1 milione d’euro, che serviranno a mantenere alta la crescita di un gruppo che si è ben comportato negli ultimi anni, toccando i mercati e aumentando vertiginosamente la sua produzione. Soddisfazione per l’accordo da entrambi le parti, ben consapevoli come l’apertura ai mercati esteri è sempre un punto in più a favore se fatto con i giusti criteri.