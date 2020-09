Blue Phelix a X Factor 2020 – La sua voce no gender regala brividi – VIDEO

Blue Phelix è senza dubbio uno dei concorrenti di X Factor 2020 più interessanti di questa prima puntata. Non solo perchè Francesco, di soli 21 anni, ci tiene subito a sottolineare il suo essere no gender. Non appenaprende in mano il microfono, questo ragazzo sconvolge ogni aspettativa e vola in alto.

Non ci sono parole per descrivere Blue Phelix. Il suo vissuto interiore ti colpisce con un pugno allo stomaco e frantuma ogni tipo di pregiudizio. Fin dalla clip di presentazione, che ci permette di comprendere qualcosa di più sul suo conto. La sua South Dakota poi non può che travolgere chi l’ascolta.

Blue Phelix a X Factor 2020 sconvolge la giuria

Nei primi minuti di presentazione, Blue Phelix ci permette di entrare nel suo mondo, fatto di assenza di barriere. Fin dalla scelta dei vestiti: di recente ha deciso di approdare su TikTok e fare dei balletti in cui indossa abiti femminili. Si sente a suo agio con quel tessuto e forme e non vuole che qualcuno gli impedisca di essere libero. Ha scelto però di andare via dalla sua Livorno e andare all’estero: “Avevo paura di far vedere chi sono veramente e a Londra mi sono reso conto di quello che voglio essere e quelloche voglio fare e mi ha aiutato a esprimere quella parte di me che è stata repressa”.

“La cosa che mi ha colpito subito è questa voce, così grande che ti dà l’impressione che ti abbracci. Sono molto affascinato e interessato”, dice Mika. Il giudice rapper invece si ritrova molto nelle sue parole. Anche lui ha vissuto a Londra e comprende le parole di Blu Phelix riguardo alla libertà di cui sentiva il bisogno. “Hai un vocione davvero impressionante”, dice Manuel, “hai una grande voce che parla del tuo cuore”. Anche Emma, emozionata e quasi alle lacrime, sa di avere di fronte a sè una persona che ha sofferto e che ha fatto diverse battaglie. Quattro sì, più che scontati ma tutti meritatissimi.