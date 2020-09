Calciomercato Benevento – Immello verso la Spagna – Si segue sempre Iago Falque – Piace Llorente

Il calciomercato Benevento si fa notare in queste ultime ore per una cessione, quella dell’attaccante Iemmello, ormai vicinissimo agli spagnoli del Las Palmas. In entrata si seguono sempre Iago Falque e Fernando Llorente.

Iemmello vicinissimo al Las Palmas

Il futuro del centravanti Pietro Iemmello sarà in Spagna con la maglia del Las Palmas. Il calciatore del Benevento, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Perugia segnando 19 reti in 36 presenze, avrebbe infatti trovato l’accordo con il club iberico che milita in Segunda Division. Domani dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli col giocatore pronto a partire alla volta della Spagna per visite e firma.

Si segue sempre Iago Falque

La formazione giallorossa, neopromossa in Serie A, è a caccia di elementi validi da consegnare nelle mani di Pippo Inzaghi. Tra questi persiste il nome dello spagnolo Iago Falque ritornato al Torino dopo il prestito al Genoa, ma che non rientra nei piani di Giampaolo. Le società sono al lavoro per impostare il trasferimento sulla base del prestito. A giorni dovrebbe arrivare la risposta definitiva dei granata.

Il sogno resta Llorente

Il sogno per l’attacco dei sanniti porta il nome di Fernando Llorente in uscita dal Napoli. L’operazione è molto complicata soprattutto per l’ingaggio dello spagnolo che percepisce 2,5 milioni di euro a stagione. Per lui si sono fatti avanti Inter e Real Sociedad, ma il Benevento resta in agguato nel caso in cui il calciatore non dovesse trovare alcuna sistemazione. E’ quindi un’ipotesi per la fine del mercato.