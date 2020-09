Calciomercato Genoa – Bloccato lo scambio Favilli-Stepinski – Interessa Zappacosta

Il calciomercato Genoa è più scatenato che mai, la società di Preziosi è tra le più attive in questi ultimi giorni e dopo vari annunci continua a seguire piste importanti, mentre al momento si blocca uno scambio di attaccanti per volere di Maran.

Bloccato lo scambio Favilli-Stepinski

Sembrava tutto fatto per lo scambio di attaccanti con il Chievo, Andrea Favilli in Veneto e Mariusz Stepinski in Liguria, ma il tecnico del Genoa, Rolando Maran, ha deciso al momento di bloccare la trattativa. L’allenatore è rimasto impressionato dall’impegno del proprio attaccante durante tutta la fase del ritiro e per questo vuole prima dargli qualche possibilità prima di decidere se lasciarlo partire. Quindi la trattativa non è del tutto tramontata ma Favilli avrà la sua chance di farsi valere.

Zappacosta nome nuovo per la fascia

In entrata nelle ultime ore si registra l’interesse per Davide Zappacosta che è rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma che non rientra assolutamente nei piani di Lampard. Quindi per l’esterno destro si sta cercando già una nuova destinazione e il Genoa si sta muovendo per bruciare anche la concorrenza dell’Atalanta e sembra che sia stata già avviata una vera trattativa per chiudere l’operazione in tempi brevissimi.