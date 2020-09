Calciomercato Inter – Vidal attende solo un segnale – Asamoah in uscita

Il calciomercato Inter sta vivendo una giornata frenetica, infatti la dirigenza nerazzurra sta cercando di liberare un posto in rosa per poter far arrivare Vidal e per questo è in corso un summit con il Genoa per tentare di chiudere la cessione di Candreva. Intanto Asamoah che non rientra nei piani di Conte cerca squadra.

Vidal in attesa di un segnale

Arturo Vidal è virtualmente un calciatore dell’Inter e aspetta solo un segnale dai nerazzurri per poter prendere il volo verso Milano. Intanto questa mattina si è allenato con gli ormai ex compagni del Barcellona insieme anche a Suarez che poi è partito per Perugia dove ha sostenuto il primo esame di italiano superandolo.

Se l’Inter riuscirà a chiudere la cessione di Candreva al Genoa allora si spalancherebbero stesso oggi le porte per l’arrivo del cileno, che potrebbe raggiungere la città già stasera, anche se sembra a questo punto più probabile una partenza nella giornata di domani.

Dubbi comunque non ne esistono Arturo Vidal abbraccerà Conte non appena verrà risolto questo cavillo burocratico che non permette al momento l’Inter di far arrivare il centrocampista se non effettua una cessione.

Asamoah in cerca di squadra

Tra i giocatori in uscita, pur parlandone sempre poco, figura anche il nome di Kwadwo Asamoah, che ha ancora un anno di contratto a 3 milioni netti. Il ghanese, che non mette piede in campo dalla trasferta di Brescia del 29 ottobre per un problema di lunga durata al ginocchio, è chiaramente fuori dal progetto e il suo addio all’Inter appare ormai scontato. Due le strade per la separazione: risoluzione contrattuale, con una buonuscita che potrebbe essere quantificata in metà dello stipendio annuale o cessione con mini indennizzo in favore della società nerazzurra, anche se ad oggi non c’è l’ombra di un’offerta sul tavolo di Beppe Marotta e Piero Ausilio.