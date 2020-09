Calciomercato Sassuolo – Ufficiale l’arrivo di Romagna con Tripardelli che va al Cagliari

Il calciomercato Sassuolo si arricchisce di una nuova pedina, si tratta del difensore Romagna che arriva dal Cagliari con la conseguente cessione ai sardi di Tripardelli, ma altre trattative sono in corso come quella di Ferrari richiestissimo dal Torino.

Ufficiale scambio Romagna-Tripardelli

Adesso è ufficiale: il terzino Alessandro Tripaldelli è un nuovo calciatore del Cagliari. Al Sassuolo, passa il difensore Filippo Romagna. I due club hanno definito le due operazioni a titolo definitivo.

Questo il comunicato del club neroverde: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: Romagna Filippo (classe ’97, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio. Tripaldelli Alessandro (classe ’99, difensore): ceduto a titolo definitivo al Cagliari Calcio”.

Ferrari richiestissimo dal Torino

Il Torino cerca un difensore centrale d’esperienza ma non troppo in là con gli anni e che abbia già lavorato con mister Giampaolo. Gli indizi portano a Gian Marco Ferrari, difensore centrale del Sassuolo, che conosce molto bene il nuovo tecnico del Toro. I contatti sono stati avviati, con il club neroverde così come con gli agenti del giocatore, ma per il club granata non sarà facile, perchè il Sassuolo ha sempre ritenuto Ferrari incedibile.

Qualcosa potrebbe cambiare adesso che De Zerbi si è assicurato un altro centrale difensivo come Romagna, per questo i granata continuano il forte pressing per cercare di strappare Ferrari, che sarebbe comunque felice di tornare a lavorare con Giampaolo e la sua volontà potrebbe avere un peso nella trattativa. Sono attese novità nelle prossime ore.