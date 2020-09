Calciomercato Serie A – Affari e trattative 17 settembre – La Roma cede Under – Juve è Dzeko – Samp su Keita

Il calciomercato Serie A ha vissuto ieri una giornata importante tra affari e trattative, ma anche quella di oggi può essere scoppiettante con alcuni passaggi che possono diventare ufficiali.

La Roma cede Under: va al Leicester

Cengiz Under sarà presto un giocatore del Leicester, è infatti stata raggiunta l’intesa totale tra i club con le cifre confermate: 3 milioni per il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro. Nelle prossime ore l’esterno della Roma sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il club inglese e iniziare la sua nuova avventura.

Intanto nella Capitale è arrivato nella giornata di ieri Marash Kumbulla prelevato dal Verona. Il difensore albanese si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi.

Juve è Dzeko il nuovo bomber

La Juventus per il momento rinuncia a Luis Suarez per paura che i tempi tecnici per l’ottenimento della cittadinanza siano troppo lunghi. La possibilità che non possa essere inserito in lista Champions o addirittura che non rientri nei tempi per firmare il contratto, hanno spinto Paratici a tornare su Edin Dzeko con il quale c’è un accordo di massima da diversi giorni.

La Sampdoria stringe per Keita Balde

La Sampdoria accelera per Keita Balde. Il club blucerchiato vuole infatti chiudere per l’attaccante senza attendere l’uscita di Gaston Ramirez. La formula con la quale la società genovese vorrebbe prendere il giocatore è quella del prestito, con il Monaco che adesso dovrà adesso dare una risposta.

Le ufficialità di ieri

Borja Valero è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Questo il comunicato diramato dal club viola: “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Borja è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. Il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti. Borja indosserà la maglia numero 6”.

Milan Badelj è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone ha depositato il contratto del croato in Lega Calcio. Per il giocatore, che arriva dalla Lazio, contratto fino al 2023. Insieme a lui arrivano in maglia rossoblù anche Goldaniga e Melegoni.

Kevin Agudelo è un nuovo calciatore dello Spezia. Arriva in prestito dal Genoa.