Calciomercato Spezia – Vicino il rinnovo di Italiano – Santander per l’attacco

Calciomercato Spezia che va avanti a ritmi serrati per costruire una rosa che possa ben figurare in Serie A. Si cercano ancora dei tasselli, ma intanto si prova a blindare il tecnico della storica promozione Vincenzo Italiano.

Vicino il rinnovo di Italiano

Spezia al lavoro. Tra il riassetto societario e le operazioni di mercato del direttore Mauro Meluso il club guarda anche al futuro. Futuro del quale farà parte Vincenzo Italiano con il suo staff. Parti al lavoro per il rinnovo fino al 2023. Nelle prossime ore infatti arriverà in città l’avvocato Francesco Caliandro. Proseguirà così il rapporto tra l’allenatore e le Aquile dopo la splendida cavalcata che ha portato la squadra in Serie A. Si lavora per continuare insieme, per scrivere ancora nuove pagine di storia dello Spezia.

Santander per l’attacco

Federico Santander è il nome giusto per l’attacco secondo lo Spezia e il calciatore sarebbe più propenso ad accettare la corte dei liguri che lo vogliono fortemente. L’operazione si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni di euro, obbligo subordinato alla salvezza della formazione ligure: lo Spezia gli pagherebbe 800.000 euro d’ingaggio, i restanti 200.000 euro sarebbero a carico del Bologna (il giocatore attualmente sotto le Due Torri percepisce 1 milione di euro circa a stagione).

Offerto Boateng: rifiutato!

La Fiorentina in queste ore pare che avrebbe offerto allo Spezia Kevin-Prince Boateng, calciatore che non rientra più nei piani viola, ma la società ligure ha fatto sapere che il ghanese non è un profilo che interessa nonostante le indiscusse qualità tecniche, quindi non arriverà alla corte di Italiano.