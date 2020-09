Classifica e oroscopo di venerdì 18 settembre 2020: Ariete vincente, Toro in un vicolo cieco

Ecco l’oroscopo di venerdì 18 settembre 2020 e la classifica del giorno. La settimana lavorativa sta per volgere al termine e molto presto potremo rilassarci. Per il momento, vediamo cosa accadrà durante questa giornata. Quali segni saranno protetti dagli astri?Giornata memorabile per l’Ariete, i Gemelli al contrario saranno molto stressati. I sogni dei Pesci potrebbero trasformarsi in realtà. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di giovedì 17 settembre 2020 e alla classifica dei segni

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì si prospetta una giornata memorabile. Una di quelle giornate in cui tutto ciò che hai progettato finora sta prendendo, a poco a poco, forma. Sarai letteralmente euforico!

Toro

Due stelle. Potresti ritrovarti in un vicolo cieco. Gli ultimi eventi, oltre ad averti confuso e affaticato, ti hanno disorientato parecchio. Se adesso non sai cosa fare, dovresti rivedere le tue ultime decisioni e cambiare direzione.

Gemelli

Due stelle. Ti sentirai molto stressato. Se tu riuscissi, però, a guardare la tua situazione in maniera più oggettivo, scopriresti che quella che a te è apparsa come una tempesta in realtà è un piccolo scoglio facilmente sormontabile. Cerca di mantenere uno sguardo lucido e obiettivo.

Cancro

Tre stelle. Potresti dover fare i conti con alcune situazioni complicate, ma avrai la forza necessaria per superarli. Non avere fretta di risolvere tutto subito. Prima assicurati di avere energia e lucidità a sufficienza.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì vedrai le cose molto più chiaramente rispetto al passato e finalmente sai dove stai andando. D’ora in poi la tua vita avrà una direzione ben precisa e mirata.

Vergine

Cinque stelle. Finalmente potrai liberarti di tutta la pressione e lo stress vissuti nei mesi precedenti e dirigerti verso i tuoi obiettivi con più serenità. Cerca di elaborare un piano, così da no ritrovarti, di nuovo, sopraffatto dagli impegni.

Bilancia

Tre stelle. Sarà una giornata molto faticosa, piena di doveri da assolvere. Converrebbe avere un programma da seguire per non perdere fra i mille impegni. Se proverai ad affrontarli tutti insieme, ne uscirai travolto. Se vorrai, prendi l’iniziativa con fiducia!

Scorpione

Cinque stelle. Sarai così energico e motivato che potrai superare ogni difficoltà e fare qualsiasi cosa tu abbia in mente. Le stelle saranno dalla tua parte! Cerca solo di agire con responsabilità e concentrazione in modo da ottenere i risultati desiderati.

Sagittario

Due stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì ti sentirai parecchio giù di corda. Troppo pessimismo, però, no ti porterà da nessuna parte! Sforzati di contrastare il tuo malumore, sennò rischierai di vedere sprecati tutti gli sforzi fatti finora.

Capricorno

Tre stelle. In questo venerdì un amico potrebbe avere bisogno di te. Anche se non sarai al top della forma, non negargli una mano e aiutalo a uscire dalla situazione difficile in cui è finito.

Acquario

Due stelle. Potresti imbatterti in eventi piuttosto spiacevoli che rischieranno di stravolgere i tuoi progetti. Se così fosse, non ti abbattere. L’importante a usare la massima cautela, non essere impulsivi e tutto si risolverà!

Pesci

Cinque stelle. I tuoi sogni potrebbero diventare realtà! Con un cielo così promettente in questa giornata i tuoi obiettivi potrebbero realizzarsi. Sfrutta al massimo questo venerdì e non perdere nemmeno un’opportunità.