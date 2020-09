Consigli per i Fantacalcio – Il punto sugli attaccanti delle neopromosse per l’asta

Nelle leghe numerose bisogna guardare anche nel parco attaccanti delle squadre di medio-basso livello per trovare i giocatori giusti per completare la propria rosa. Per questo è importante arrivare all’asta preparati su gerarchie, eventuali scommesse e jolly presenti tra gli attaccanti delle squadre neopromosse. Si tratta di giocatori su cui non spendere tanto, ma che potrebbero dare soddisfazioni soprattutto negli scontri diretti.

Benevento

Dal mercato sono arrivati due innesti importanti: Lapadula e Caprari. Lapadula giocherà come punta centrale nel tridente, ma occhio a Sau che resta un’alternativa valida anche per la massima serie. Caprari agirà sull’esterno ed è atteso a quella che potrebbe essere la stagione del riscatto, sicuramente avrà modo di giocare tanto e di dimostrare il suo valore. Dall’altra parte c’è Roberto Insigne a completare il tridente, occhio al mercato però perché al Benevento interessa non poco Iago Falque del Torino. Partono dietro Improta e Moncini.

Crotone

Nell’attacco a due punte del Crotone è Simy il centravanti titolare. L’attaccante nigeriano viene dai 20 gol della scorsa stagione in Serie B ed è anche rigorista. Nel ruolo di seconda punta il titolare dovrebbe essere Messias, protagonista della promozione. Come alternativa è arrivato Riviere dal Cosenza, che può fare sia prima che seconda punta. Dragus e Kargbo sono in partenza e sicuramente qualcuno arriverà entro la fine del mercato per dare a Giovanni Stroppa alternative all’altezza della Serie A.

Spezia

Sono Galabinov e Gyasi i due titolari, al momento, dell’attacco dello Spezia. Galabinov è la punta centrale, giocatore di esperienza che però patirà il salto di categoria. Gyasi gioca sull’esterno sinistro e può regalare qualche bonus. Sinceramente nessuno dei due è da considerare in ottica Fantacalcio, ma solo in leghe davvero numerose. Parte dietro Piccoli, appena arrivato dall’Atalanta e che si propone come possibile scommessa low cost. Italiano aspetta ancora rinforzi, vedremo se cambieranno le gerarchie nel caso in cui dovesse arrivare qualche nome un po’ più interessante.