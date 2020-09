Daniele Dal Moro svela la verità su Uomini e Donne: “Non ho scelto nessuno…”

Per molti è stata solo una meteora a Uomini e Donne. Ma, a volerla dire tutta, ha avuto anche parecchia sfortuna. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, l’ex tronista di Uomini e Donne che è stato l’unico a non aver fatto la sua scelta durante la scorsa edizione, segnata dal Covid-19. Infatti, Daniele Dal Moro svela la verità su tutto quello che è successo a Uomini e Donne attraverso il suo profilo Instagram.

Inizialmente, in molti hanno pensato che Daniele Dal Moro non avesse fatto la sua scelta a Uomini e Donne perchè, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, il suo percorso al trono classico era solo all’inizio. Tuttavia, da quanto rivelato dall’ex tronista, sembra proprio che, invece, sia stato lui stesso a non voler fare nessuna scelta a Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro rivela la verità sul suo percorso al trono classico

Infatti, Daniele Dal Moro svela su Instagram tutta la verità e i retroscena sui motivi per cui ha deciso di non scegliere nessuno a Uomini e Donne. L’ex tronista non ha peli sulla lingua e si mostra duro con le sue ex corteggiatrici. “Sono sincero, non presuntuoso! Quando mi hanno ridato i social ho letto i messaggi che molte di loro mi avevano scritto e ho visto le video dichiarazioni che alcune di loro avevano fatto,” ha esordito Daniele Dal Moro.

“Tiro le somme… risultato: un neurone in quattro. Non ho scelto nessuno. Io non sono come gli altri (questo lo sapete già). Non me ne faccio nulla di costruirmi una ship fasulla per racimolare due follower spazzatura! Le creme, le tisane e gli altri ingredienti li faccio sponsorizzare agli altri”.

Uomini e Donne flop per l’ex tronista

Da queste parole molto dure di Daniele Dal Moro si capisce benissimo che l’ex tronista non solo non provava nulla per nessuna delle sue ex corteggiatrici, ma, a quanto sembra, le considerava perfino poco intelligenti. Di sicuro, con queste basi, non è stato possibile per Daniele fare una scelta a Uomini e Donne e, di conseguenza, ha preferito evitarlo.

A chi gli ha parlato di un’occasione mancata, Daniele Dal Moro ha risposto per le rime. “Quando nella vita mi capita un’opportunità metto sul piatto della bilancia le cose, traggo le mie conclusioni e prendo le decisioni del caso. Una persona che non fa questa cosa oltre ad essere poco intelligente è anche sprovveduta”. Evidentemente Daniele Dal Moro considerava Uomini e Donne una buona occasione per trovare l’amore, ma, alla fine, ha preferito rinunciare perchè nessuna corteggiatrice faceva al caso suo.