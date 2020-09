A Temptation Island questa sera abbiamo visto la presenza di una coppia nata in un modo molto particolare. Serena e Davide sono fidanzati da quasi tre anni e ancora non convivono, lei si è lamentata molto della gelosia eccessiva nei suoi confronti e di aver mai ricevuto un po’ di fiducia.

Nel loro racconto sappiamo che i due si sono conosciuti tramite amici infatti, Davide era il fidanzato della migliore amica di Serena, mentre lei era fidanzata con un amico di lui. Quando si sono visti, si sono innamorati perdutamente e si sono fidanzati, ma le cose sembrano non andare per il meglio da quanto dicono.

Davide possessivo nei confronti di Serena a Temptation Island

Davide ha riconosciuto di essere fin troppo geloso, ma ha anche chiarito il perché di questo atteggiamento. A causa delle ricadute con l’ex di Serena ad inizio rapporto, ora ha davvero tanta paura di perderla. Chiamata al pinnettu il fidanzato confessa alla redazione di non riuscire, in questo momento, a concepire ed accettare di vederla ritagliarsi degli spazi che non prevedono la sua presenza.

Mentre tutti si divertono nel villaggio dei ragazzi, Davide sembra isolarsi e non avere voglia di relazionarsi con gli altri pensando alla sua fidanzata. Nel pinnettu gli viene mostrato un video di Serena in cui parla della relazione con lui, ammettendo di sentirsi libera nella trasmissione. Vuole pensare a sé stessa, e decide di conoscere meglio il tentatore Ettore.

Il fidanzato di Serena: “È solo mia”

Davide vede la sua fidanzata in costume e questo non lo fa stare tranquillo. La causa sarebbe la sua troppa gelosia, reagendo con un lungo silenzio per cercare di mantenere l’autocontrollo. Ma poco prima del falò viene di nuovo chiamato per un nuovo video dove la vede approcciarsi con il tentatore affermando di aver bisogno di serate leggere. Al falò ammette di essere consapevole del problema nella loro coppia. Vede un video in cui Serena sfila e nota il forte interessa che ha il tentatore Ettore verso di lei.

Questo non lo aiuta, e ammette che se fosse per lui farebbe un casino poiché lo infastidisce vederla vicina ad un altro uomo. Dall’altro canto alla fidanzata le viene mostrato un filmato del suo fidanzato dove vede un lato inedito di lui. Troviamo uno sfogo del fidanzato con una tentatrice in cui afferma di averla chiusa, dove lei non ha social, non può uscire con le amiche, insomma non ha spazi suoi. Serena è determinata a far capire a Davide che fino ad adesso lui ha avuto il controllo su di lei, ma che ora è arrivato il momento di prendersi la sua vita in mano.