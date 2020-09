Film Stasera in Tv – Elysium – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Elysium. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Neil Blomkamp con Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura nei ruoli principali. Ambientato in un futuro distopico, la pellicola è il secondo lungometraggio del regista sudafricano che approfondisce sempre temi legati alla segregazione e al rapporto tra l’uomo e i suoi vari possibili futuri.

Elysium – Trama

Nell’anno 2154 la popolazione umana è divisa in due grandi categorie: da un lato le persone molto ricche, che vivono in una stazione spaziale incontaminata chiamata Elysium, e dall’altro il resto della gente, costretta a vivere in un pianeta Terra sovrappopolato e in rovina. Delacourt, una rigida funzionaria governativa, non si ferma davanti a nulla nel far rispettare le severe leggi anti-immigrazione atte a preservare il lussuoso stile di vita degli abitanti di Elysium. I terrestri, però, tentano di emigrare con ogni mezzo possibile e lo sfortunato Max, messo alle strette, si impegna a portare a termine una difficile missione, che in caso di successo cambierebbe molte vite e porterebbe la parità tra i due mondi.

Elysium – Trailer Video

Elysium – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Elysium

Genere: Fantascienza

Durata: 1h 50m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Neill Blomkamp

Cast: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura, William Fichtner, Michael Shanks, Brandon Auret, Josh Blacker, Emma Tremblay, Carly Pope, Talisa Soto, Faran Tahir

Elysium – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi giovedì 17 Settembre 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine della puntata quotidiana del quiz condotto da Enrico Papi Guess My Age – Indovina la mia età.