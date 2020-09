È appena andata in onda la prima puntata di Temptation Island, è iniziato così il viaggio nei sentimenti di Anna e Gennaro. La coppia è fidanzata dall’incirca sei anni e ancora non convivono, questo è di certo un campanello d’allarme per la fidanzata che dopo vari tira e molla ha bisogno di dare una svolta alla sua vita e di conseguenza alla loro storia.

Le loro versioni sono abbastanza dissonanti, se da una parte Anna critica il comportamento del fidanzato definendolo egocentrico ed infantile, dall’altra Gennaro afferma di essere pronto a costruire un futuro assieme, tant’è che le ha chiesto anche di sposarla e di convivere.

Gennaro mortificato da Anna a Temptation Island

Anna a causa di questi atteggiamenti lo ha lasciato più volte, ma non è servito a molto visto che ogni volta si sono sempre ritrovati. Il fidanzato dal suo canto ha bisogno di capire se davvero lei lo ama visto che ha sempre preso tempo davanti alle decisioni importanti che avrebbero dato una svolta alla loro storia. Altri problemi sono stati evidenziati durante la puntata infatti, Anna parla con la redazione del fatto che Gennaro, lavorando in famiglia non ha mai fatto sacrifici, causando in loro un mancato dialogo.

L’ha continuato a definire infantile arrivando ad ammettere di non stimarlo, dal suo canto il fidanzato rimanda tutte le accuse. Dopo neanche poco tempo, viene richiamato nel pinnettu dove lei racconta del perché non vuole andare a convivere con lui. Confessando di non cercare quel qualcosa in più in questo momento poiché, nella relazione, si sente piatta.

“Mantenuto con i soldi di papà”

Continua con le sue critiche evidenziando la mancanza di dialogo tra di loro, questa affermazione fa davvero arrabbiare Gennaro che si sfoga con le altre tentatrici. Dal suo canto lui l’accusa di darlo per scontato e questa cosa proprio non riesce a mandarla giù. Al falò Anna vede un video del suo ragazzo che è per lei una doccia fredda, il motivo è il suo discorso verso gli atteggiamenti della sua fidanzata.

Lui afferma che Anna non fa nulla dentro casa e che ha avuto certi comportamenti sbagliati quando si trovavano insieme ai genitori. Dal suo canto Anna racconta di come lui pensi che solo la donna debba pulire casa e di averla sempre sminuita, insultando per poi tornare piangendo da lei. Continua descrivendolo come uomo primo di contenuti. Non capendo il perché lui stia con lei se pensa che voglia soltanto i suoi soldi, sottolineando che non si è mai davvero dato da fare ma di mantenersi con i soldi e l’attività del padre.