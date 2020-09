Godin alla Roma – Pazza idea di mercato dell’Inter che pensa alla cessione del difensore uruguayano ad una rivale per le posizioni nobili della classifica, ma il tutto sarebbe una strategia del club nerazzurro per provare a superare i giallorossi nella trattativa con il Manchester United per Chris Smalling.

Uno sgarbo dolce-amaro per il club capitolino che vederebbe sfumare così il proprio sogno di mercato, ma che allo stesso tempo potrebbe avvalersi di un colpo vero e proprio in entrata come Diego Godin. La Roma, infatti, è alla disperata ricerca di un centrale da affiancare a Mancini e Ibanez (considerato che Fazio e Juan Jesus sono sulla lista dei partenti) e l’arrivo di Godin aiuterebbe sicuramente un reparto molto corto e che nemmeno l’arrivo di Marash Kumbulla può non far vedere.

L’obiettivo del club giallorosso, si sa, è sempre stato il ritorno di Smalling dal Manchester United, ma viste le difficoltà per chiudere la trattativa il club ha pensato di virare su Kumbulla, ma ora il problema dell’assenza di esperienza in difesa persiste. Nell’attesa di capire, dunque, se Godin accetterà di ridursi l’ingaggio per approdare in Sardegna, l’Inter pensa ad una strategia di mercato che potrebbe accontentare entrambe le parti: Roma e Inter.

I nerazzurri, infatti, hanno proposto alla Roma Godin per poi provare a prendere Smalling. I giallorossi, però, sono intenzionati a pagare l’intero ingaggio lordo del difensore, ma l’Inter potrebbe contribuire per poi, una volta liberatasi dell’ingaggio di Godin, fiondarsi su Smalling. Marotta e Ausilio sembrano intenzionati a percorrere questa strada, la Roma appare invece più perplessa e spera ancora in uno sconto del Manchester United per riportare nella Capitale Chris Smalling, primo obiettivo di Fonseca e della tifoseria. Mancano 18 giorni alla fine del calciomercato e i tempi tecnici per la conclusione dell’operazione ci sono tutti.