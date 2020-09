I Blue Wit a X Factor 2020 – Il primo sì senza riserve

I Blu Wit sbarcano a X Factor 2020 e dimostrano già che i casting potrebbero rivelarsi più che difficili quest’anno. Una band giovanissima con chitarre, voce e batteria. Sul palco del talent cantano Bad Giy di Billie Eilish e riescono a far spuntare il sorriso sul volto di tutti i giudici.

I Blue Wit tentano il colpaccio, puntano in alto e dimostrano di avere le qualità giuste per andare avanti. Nessun giudice ha manifestato alcun dubbio nei confronti della giovane band, che alla fine può passare già al livello successivo.

I Blue Wit a X Factor 2020 – Da Bergamo senza paura

Applausi senza fine per i Blue Wit: il primo a parlare è Mika: “Cominciamo con un po’ di freschezza”. Hell Raton invece ha visto un po’ di nervosismo, ma anche una grande unità. Per Manuel Agnelli è stato impossibile non notare che ad un certo punto il frontman ha perso il suono della chitarra, ma si complimenta con il gruppo per il loro modo di reagire al piccolo ostacolo. Quattro sì assicurati per i tre ragazzi, che si assicurano così un posto allo step successivo. “Una band da Bergamo, che nessuno conosceva”, commenta il leader nel dietro le quinte. Ovviamente entusiasta per essere riuscito a portare a casa un risultato così immediato.

Per ora non sappiamo nulla dei Blue Wit, ma siamo sicuri che i tre ragazzi avranno ancora molto da raccontare. Dal profilo ufficiale Instagram, scopriamo intanto che la band ha festeggiato solo pochi giorni fa il primo anniversario della loro Solace. Il nuovo singolo invece è stato lanciato lo scorso luglio e si intitola Mystery Tonight, registrato in live.