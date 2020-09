Investire in oro con Plus 500 CFD Broker

Tra le opportunità messe a disposizione dalla piattaforma Plus500 c’è quella di fare trading sulle materie prime. Oro, petrolio e Argento sono tutti disponibili per fare trading sul quella che è una delle piattaforme leader del trading CFD.

Investire in oro con i CFD

I CFD sono in sostanza i contratti che vengono automaticamente creati dal broker nel momento in cui apriamo una posizione e quindi decidiamo di investire. Utilizzando la leva finanziaria si può operare con una piccola quota senza bisogno di un capitale elevato.

Iscrizione a Plus500

La prima cosa da fare se vogliamo fare trading in oro con Plus500 è quello di registrarsi alla piattaforma. Al momento dell’iscrizione a Plus500 si può utilizzare anche il conto demo in modo gratuito. Utilizzando la piattaforma in demo anzichè in soldi reali, si possono sperimentare tutte le possibilità di fare trading senza rischiare il nostro capitale, bensì avremo a disposizione dei soldi virtuali. Possiamo così imparare a conoscere gli strumenti necessari offerti da Plus500 e “allenarci” senza rischi.

Anche l’iscrizione a Plus500 rispecchia gli standard della piattaforma e cioè è molto facile ed intuitivo. La procedura prevede un breve questionario che dobbiamo compilare ed in pochi semplici passi abbiamo un conto Plus500.

Come investire in oro con Plus500

Le operazioni da fare per aprire le posizioni in oro utilizzando Plus500 sono semplici. Possiamo già iniziare dopo l’iscrizione a Plus500 ed effettuando il primo deposito. Se decidiamo di depositare denaro tramite eWallet o carta di credito, il minimo deposito è di 100 euro. Il deposito minimo è invece di 500 euro se decidiamo di depositare tramite bonifico bancario.

Per investire in oro non dobbiamo far altro che cercare l’oro nella sezione dedicata alle “Materie Prime”. Possiamo quindi aprire la posizione in “Acquisto” o in “Vendita”. Così sarà possibile avere un profitto sia se prevediamo un incremento del valore dell’oro, ma anche se prevediamo una discesa. Nella finestra di apertura della posizione, possiamo indicare quanto investire utilizzando la leva finanziaria. Dopodiche la posizione sarà aperta immediatamente. Il consiglio è quello di utilizzare le opzioni “stop loss” e “take profit”, impostando quindi i valori sotto o sopra le quali la posizione si chiuderà in modo automatico al raggiungimento di un certo guadagno, o di una perdita prestabilita. Se è la prima volta che utilizziamo questi strumenti è sempre buona norma utilizzare il conto demo (offerto in modo gratuito da Plus500) in modo da capire bene tutti gli strumenti necessari e poi fare trading con soldi reali, con maggiore sicurezza!