Juventus, rescissione ufficiale con Gonzalo Higuain

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre 2020, per esaminare e. approvare il nuovo progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 – da sottoporre all’Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre 2020 – per tenere conto dell’effetto economico negativo generato dalla citata risoluzione contrattuale.

GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita! ➡️ https://t.co/58UuE3FZKV — JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2020

L’attaccante argentino era arrivato dal Napoli dopo che la Juventus aveva versato nelle casse del club di De Laurentiis l’intera somma pari alla clausola rescissoria, di oltre 90 milioni di euro. Dopo un’ottima prima annata, dove è stato decisivo per la conquista dell’ennesimo scudetto bianconero, il Pipita ha visto progressivamente calare la fiducia nei suoi confronti, con i prestiti non particolarmente fortunati al Milan e al Chelsea, dove ha comunque conquistato un’Europa League, oltre che diversi scudetti con la Juventus. L’ultima annata, vissuta non da protagonista, ha convinto il calciatore che era effettivamente il momento di cambiare aria, tanto che il neo allenatore Pirlo nella sua prima conferenza stampa di fatto lo ha “tagliato” fuori.