La cura del nostro corpo a livello cutaneo è importante per permettere la corretta idratazione di tutta la pelle evitando fenomeni di secchezza, irritazioni e screpolature. Maschera idratante per il corpo: come farla con la zucca.

Le proprietà della zucca

Siamo quasi in Autunno, la stagione in cui si rendono disponibili molti frutti interessanti sia per la tavola che per il benessere del nostro corpo. Tra questi c’è la zucca, un ortaggio ipocalorico e nutriente, dall’azione diuretica e calmante, ricca di caroteni, minerali, vitamine, dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Tutte queste proprietà e questa ricchezza di nutrienti vanno certamente a vantaggio dell’organismo di chi mangia la zucca. L’ortaggio così aiuta a migliorarci dall’interno ma nulla toglie l’uso della zucca nella cosmesi fai da te per così appropriarsi degli stessi effetti sulla palle. La polpa della zucca infatti può essere utilizzata per lenire infiammazioni, per idratare la cute, per ridarle tono e splendore.

Scopriamo insieme come preparare una maschera idratante per il corpo, come farla con la zucca per restituire alla nostra pelle il giusto grado di idratazione contro secchezza, irritazioni, infiammazioni e screpolature.

Maschera idratante corpo alla zucca

Per realizzare una maschera idratante corpo alla zucca avremo bisogno della nostra zucca insieme all’olio di cocco. La cosmesi naturale si fonda sempre sul connubio e sulla sinergia di più elementi, delle proprietà combinate che ci offrono i frutti della natura per la nostra bellezza e la nostra salute. Unire le proprietà della zucca a quelle dell’olio di cocco significa dare vita a un prodotto per la nostra beauty routine quotidiana assolutamente naturale ed efficace grazie all’azione degli enzimi dei frutti.

Sostanze come il betacarotene e le vitamine della zucca sono un toccasana per le pelli secchi, per idratare e infondere una maggiore elasticità a tutto il corpo. Per realizzare dunque questa maschera idratante corpo alla zucca avrete bisogno della polpa dell’ortaggio. Prendete quindi una zucca, tagliatela e spolpatela fino a riempire con la polpa una mezza tazza di ceramica da colazione. Versate il tutto in una ciotola capiente. Prendete ora un’altra tazza da colazione e riempitene metà con dell’olio di cocco. Versate il tutto nella ciotola della zucca. Dovrete ora amalgamare bene e accuratamente il composto affinché risulti cremoso.

Avrete ora ottenuto la maschera idratante alla zucca. Non vi servirà altro ora che applicarla sulla pelle del corpo pulita. Dovrete metterla quindi dopo il bagno e la doccia, quando vi sarete perfettamente asciugate con un asciugamano. Spalmate quindi con le mani in maniera generosa la maschera su tutto il corpo, insistendo sulle parti dove la pelle si rivela maggiormente secca. Dovrete massaggiare bene in modo che si assorba perfettamente quindi lasciare in posa per almeno una decina di minuti. Trascorso il tempo potrete sciacquare con cura la pelle con acqua tiepida.