Milik alla Roma – Sembra ormai fatta per il passaggio di Milik alla Roma con Dzeko pronto a trasferirsi alla Juventus. L’attaccante polacco dopo lunghi giorni di riflessione assieme alla famiglia e all’agente, dopo aver capito che la Juventus non avrebbe avanzato nessun’altra proposta al Napoli per il suo trasferimento, sembra aver deciso di accettare la proposta della Roma e dunque sbloccare la situazione attaccanti anche in casa Juve.

Milik-Roma, adesso l’accordo è a un passo. A Trigoria discussione fondamentale per il futuro dell’attaccante polacco, che adesso è entrato nell’ordine di idee di accettare la nuova destinazione. Niente più resistenza dunque, ma solo alcune pratiche da sbrigare con il Napoli (come la questione multe e stipendi) prima della chiusura. Si accelera, forse in maniera definitiva, per un’operazione che sbloccherebbe una volta per tutte anche la partenza di Dzeko direzione Juventus.

L’incontro di oggi a Trigoria è stato sicuramente il più importante, quello che può dare una sterzata forte al calciomercato di settembre e chiudere finalmente il cerchio degli attaccanti di Serie A. Con Milik alla Roma, infatti, le porte per il passaggio di Dzeko alla Juventus sono praticamente spalancate.

Milik alla Roma apre le porte a Dzeko alla Juventus e non solo…

L’arrivo di Dzeko poi non è detto che possa non portare la Juventus ad un investimento importante sul mercato per un altro attaccante, per fare le veci del bosniaco. Resta viva l’ipotesi Suarez che potrebbe arrivare nonostante i tempi tecnici per l’ufficializzazione del suo trasferimento siano lunghi e fare una parte di stagione fuori dalla lista Champions League per poi rientrare nella fase finale con la maglia della Juventus.

Non tramontata, invece, la pista che porta a Giroud del Chelsea. Il francese piace sempre tantissimo ai bianconeri che visti anche i costi contenuti dell’operazione potrebbero seriamente pensare di prenderlo per farlo alternare con Dzeko. Idee che troveranno spazio nei prossimi giorni dopo che il passaggio di Milik alla Roma sarà ufficiale.