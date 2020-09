Morto e risorto, anche questo capita in Italia

Può succedere anche se non siete lo “smemorato di Collegno”, caso cui Totò ci fece un memorabile film in bianco e nero. Capita quando c’è una distrazione fatale di troppo, capita quando il destino vuole farsi quattro risate mandando in crisi la burocrazia. Capita quando si deve perdere tempo per una cosa assurda che mette in dubbio anche l’unica cosa certa e assoluta che abbiamo. Ebbene sì: andando allo sportello dell’Inps si può scoprire di essere morti, pur essendo vivi e vegeti.

Caso assurdo

Preferendo lo sportello fisico rispetto a Inps on line, un trentenne di Vigevano scopre l’amara verità: per lo Stato italiano è morto da sette mesi. Così, prima di entrare nel dettaglio tecnico, arrivano anche dei dubbi personali: “Sono morto veramente?”, oppure “Sono già in paradiso e pure qua ci sta l’Inps?”. Scherzi a parte, quanto accaduto è un po’ paradossale e dimostra come, seppur minima, c’è sempre una possibilità d’errore anche nella sistematicità più assoluta.

Dallo Spid al tornare in vita

L’episodio è così riportato dall’edizione locale del quotidiano La Provincia pavese. Mohamed Aly – già il nome meritava una maggior fortuna – non consultando il portale Inps on line, era andato nella sede fisica dell’istituto per richiedere lo Spid, ovvero l’identità digitale che permette di accedere ai servizi previdenziali in modalità online. L’impiegata fisica inizialmente non ha creduto all’errore, ma ha creduto che il ragazzo si stesse magari spacciando per un’altra persona defunta: di storie di sciacalli spesso ne sentiamo, ma non era questo sicuramente il caso.

Sono vivo o sono morto?

Il dubbio di tutti è diventato praticamente un rebus. Se son morto posso essere davanti all’impiegata? Se sono morto perdo tutti i miei diritti? In effetti, un caso alla Mattia Pascal, storico personaggio pirandelliano, non è più applicabile con tanta leggerezza nel 2020. Oltre che con inps on line e con altri strumenti, si arriva ben presto alla verità, così come ora richiedendo lo Spid effettivamente l’utente può subito…tornare in vita. Per gli archivi infatti era morto il 14 febbraio, proprio nel giorno di san Valentino. Magari per una delusione d’amore, ma tant’è l’errore burocratico – anche abbastanza fastidioso – è stato effettivamente rilevato.

Tornare alla vita

Si torna così alla vita…burocratica. La posizione dell’utente è stata ovviamente segnalata e sarà al più presto regolarizzata. Magari qualche suo amico gli avrà consigliato di rimanere ancora un “fantasma” per lo Stato italiano, per non pagare le tasse, ma sicuramente non deve esser stato piacevole andare a uno sportello e scoprire la propria dipartita. Non è il primo caso del genere, anche se diventa sempre più raro, ci auguriamo sia l’ultimo.