Nadia festino coi tentatori | Nessuno pensiero per Antonio a Temptation Island

By

Il programma condotto da Alessia Marcuzzi è andato in onda questa sera e abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la coppia Nadia e Antonio. I due stanno insieme da quasi due anni e si passano una decina d’anni, lui 32 e lei 22. A chiamare Temptation Island è stato proprio il fidanzato perché, nonostante il suo forte sentimento vuole capire se lei può essere quella giusta per costruire un futuro.

La coppia convive, ma tra di loro non funziona come previsto a causa del loro carattere distante, dettato anche dalla loro età. Se Antonio all’inizio aveva voglia di divertirsi ora, ha bisogno di stabilità e definisce Nadia come una ragazzina viziata. Ma la fidanzata ha ancora voglia di vivere la sua età e non intende rinunciarci.

Nadia festino coi tentatori

L’ostacolo che li sta allontanando è la loro differenza d’età, portandoli ad avere esigenze diverse. Lei non ha voglia di pulire e fare la casalinga e non vuole farsi piegare dal suo fidanzato Antonio, come ha raccontato. Nadia si mostra molto tranquilla e spensierata nel villaggio, mentre lui piange pensando a quanto le manca e sfogandosi afferma di essere molto rispettoso nei suoi confronti.

Al falò gli viene mostrato un video dove ha una reazione spiazzante. Vede la sua fidanzata approcciarsi ai tentatori, soprattutto con Stefano che mostra della gelosia nei confronti di Nadia. I due sembrano essere in sintonia, punzecchiandosi e davanti a così tanta confidenza Antonio si mostra tranquillo.

La fidanzata di Antonio si dimentica di lui

Il giorno dopo chiede di rivedere le immagini per rendersi consapevole di ciò che ha realmente visto. Infatti, arriva lo sfogo con gli altri fidanzati dove non riesce a capire se lei provi davvero un sentimento verso lui. Scoppia in un pianto liberatorio dove confessa di essere fin troppo emotivo e di tenersi troppe cose dentro.

Dopo essersi divertita nella serata con i ragazzi e essersi avvicinata al tentatore con giochi di sguardi e qualche scherzo, non succede niente di rilevante. Al falò Nadia non vede nulla del suo fidanzato Antonio, che ha preferito pensare alla loro storia cercando del dialogo con altri compagni di viaggio senza approcciarsi in modo definito con le altre tentatrici.