Niente tregua tra Fortnite e Apple, volano parole grosse

Non sembra placarsi la lotta nata principalmente per motivi economici tra Epic Games, creatrice di Fortnite ed Apple, contrasti che si sono prolungati fino a portare le due importanti aziende di stampo tecnologico di fronte a un tribunale.

La vicenda

Risale a circa un mese fa l’inizio della vicenda, che ha visto Epic vedere rimosso il proprio titolo di punta dallo Store sui dispositivi Apple: la motivazione è dovuta a una sorta di “scorciatoia” che l’azienda creatrice di Fortnite aveva utilizzato per alcuni acqusiti in game per la propria nutrita fanbase, fornendo loro un link che di fatto aggirava Apple, permettendo di “risparmiare” il versamento di parte degli introiti della vendita di questi oggetti, come originariamente da contratto stipulato tra le due società. Insomma, una vera e propria violazione delle policy sulle micro-transazioni, che ad Apple non è andata proprio giù.

Reazioni

Vista l’enorme diffusione di dispositivi Apple per il mondo, Epic ha subito una forte flessione dei propri introiti, tanto che ha chiesto alla corte d’appello di sospendere momentaneamente il “ban”, permettendo così agli utenti della casa di Cupertino di poter riutilizzare il gioco e di effettuare le microtransazioni, in attesa che il tribunale decida il da farsi.

Nell’ultimo documento presentato Apple rincara la dose e definisce la Epic come dei “sabotatori”:

“Epic ha appiccato il fuoco, poi ha deciso di versarci della benzina sopra. Ora chiede alla corte di tirarlo fuori da questa situazione. Epic può risolvere il problema da sola, basta che aderisca ai termini contrattuali che hanno governato, con profitto, i suoi rapporti con Apple per anni. Epic si è impegnata in un’operazione mediatica su larga scala evidentemente premeditata nel tempo. Si è comportata da sabotatrice non da martire“.

Insomma, niente tregua da parte di Apple che è molto stringente su questo genere di politiche, come si è visto.