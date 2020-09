Oroscopo di oggi, giovedì 17 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci avviciniamo, sempre di più, al prossimo weekend. Come sarà questo giovedì? Quali segni saranno protetti dalle stelle? L’Ariete e lo Scorpione avranno l’impressione di camminare sui gusci d’uovo. Un cavillo burocratico rallenterà il lavoro del Leone. I Pesci avranno buone idee e intuizioni. Se vuoi scoprire di più, leggi l’oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: dovrai fare attenzione a non provocare una discussione in famiglia. Sii paziente, presto arriveranno le conferme che desideri. Leone: potresti incappare in un problema burocratico e legale. Mantieni la calma. Sagittario: se non avrai prudenza, rischierai di litigare con un collega di lavoro. Scegli la via della diplomazia.

Oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020: segni di terra

Toro: potrebbero nascere nuovi contrasti in famiglia legati a problemi pratici. Sii prudente! Vergine: ti sentirai giù di corda, forse perfino oppresso da molte responsabilità. Capricorno: sarà una giornata che ti permetterà di recuperare in amore.

Oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: se stai portando avanti una relazione ormai finita, potresti sentirti molto insofferente e malinconico. Bilancia: sarà una giornata piuttosto caotica. Dovrai destreggiarti da molti impegni lavorativi e delle tensioni nella coppia. Acquario: i problemi economici, forse qualche tua spesa pazza, potrebbe innescare una discussione in famiglia.

Oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: sentirai di avere ritrovato una bella armonia in famiglia. Scorpione: ci vorrà molta pazienza in amore e in famiglia. Il tuo nervosismo ti farà saltare per un nonnulla. Pesci: avrai molte idee in testa. È tempo di industriarsi per metterle in pratica.