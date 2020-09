Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 17 al 23 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 17 al 23 settembre 2020. Quali validi suggerimenti riserverà lo stimato astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai trovare nuovi modi di affrontare gli eventi e non rivolgerti a convinzioni e abitudini passate. È tempo di lasciare andare il passato e rivolgersi a un futuro, per quanto ignoto possa essere.

Toro

Ti aspettano delle giornata particolarmente emozionanti. Potrai vivere dei momenti unici, sensazioni straordinarie. Non intimorirti, se ti sembrerà di esserne travolto, perché saranno preziosi opportunità di crescita!

Gemelli

Durante questa settimana ritroverai leggerezza, fascino e generosità. Potrai buttarti alle spalle la pesantezze dei giorni passati e recuperare il tuo proverbiale buonumore e la tua voglia di vivere la vita in modo giocoso.

Cancro

Come ti incoraggia a fare il famoso astrologo americano nelle prossime giornate dovresti provare a fare un piano generale per il tuo futuro. Perché non scrivi un manifesto della tua vita?

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai fare in modo di gratificarti il più possibile. Se avverti una mancanza all’esterno, che sia una parola dolce, un gesto e una piccola attenzione, pensaci tu! Dì a te stesso le parole dolci che vuoi sentire, regalati delle coccole!

Vergine

Dovresti sfruttare la prossima settimana per spogliarti della tua vecchia immagine e indossarne una nuova. Sii diverso dalla persona che si aspettano di vedere gli altri! E per farlo nel modo migliore, prova a essere il più onesto, autentico e, se necessario, perfino vulnerabile possibile.

Bilancia

Dovresti prendere carta e penna e scrivere una dichiarazione in cui affermi la volontà di cambiare nei prossimi giorni, di non restare quello di prima. Impegnati a crescere, fare progressi e a non adagiarti nelle vecchie abitudini, nel vecchio modo di essere.

Scorpione

Come suggerisce l’astrologo statunitense dovresti cercare di trascorrere i prossimi giorni in maniera più equilibrata possibile. Per quanto tu possa sentirti attratto da drammi, sfide ed emozioni intense, dovresti provare a vivere in maniera più calma e salutare.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana sarà perfetta per concentrarti su azioni ispirate dai tuoi più alti ideali. Così facendo, aumenterà il tuo potere personale e la voglia di vivere.

Capricorno

Nei prossimi giorni dovrai liberarti del bisogno di essere un perfezionista sul lavoro, di curare in maniera ossessiva ogni piccolo dettaglio. Prova ad apprezzare la bellezza e la perfezione nei difetti, nelle mancanze.

Acquario

Potresti imbatterti nell’opportunità di sacrificare qualcosa, che sia un’abitudine, un rapporto o un modello di vita, per ottenere qualcosa di nuovo che ti renderà più felice. Delle volte, bisogna rinunciare a qualcosa di piacevole, per avere qualcosa di nuovo e ancora più soddisfacente.

Pesci

Dovresti provare a trasformare il dialogo interiore, quello con te stesso, in un dialogo più armonioso e consapevole e meno furioso e stancante. Sarà un modo per avere un rapporto con te stesso più rigenerante e meno logorante!