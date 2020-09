A volte capita di svegliarsi la notte e rendersi conto che si è nel bel mezzo di un vero e proprio bagno di sudore. Perché sudi di notte? La verità è sconvolgente e noi ve la sveliamo.

La menopausa

Capita a molte persone. Durante la notte improvvisamente ci si sveglia e ci si rende conto di aver sudato tantissimo, si sente la pelle ancora bagnata. La sudorazione notturna è un fatto molto comune. Di giorno il corpo suda per questioni di termoregolazione, per mantenere il giusto stato di idratazione cutanea. Di notte questo capita più frequentemente.

Perché sudi di notte? La verità è sconvolgente e i motivi sono tanti e diversi. Sudare di notte può capitare molto facilmente alle donne con un’età che si avvicina alla menopausa, a causa dell’alterata produzione degli estrogeni, che stimola le ghiandole sudoripare.

I tessuti non traspiranti

Oppure, sempre di notte, possiamo notare il cuscino quasi completamente bagnato per quanto abbiamo sudato, a causa della vicinanza del tessuto alla nostra testa, che ha influito ostacolando la normale traspirazione cutanea. I tessuti, le federe di cuscini e lenzuola soprattutto quelli sintetiche, causano l’impedimento alla traspirazione per cui si suda la notte.

Stress, diabete e farmaci

Altri motivi che portano un’individuo a sudare di notte possono essere lo stress, quel nodo allo stomaco che ci fa vivere male e sempre in tensione, che anche di notte non ci fa dormire aumentando la nostra sudorazione a causa della produzione di cortisolo e adrenalina, che stimolano le ghiandole sudoripare.

Se soffriamo di diabete suderemo di notte a causa dei farmaci utili a curare la malattia. Bassi livelli di zuccheri nel sangue infatti possono far aumentare la sudorazione. I diabetici che assumono insulina possono manifestare ipoglicemia notturna e sudorazione elevata.

I farmaci sono molto spesso i colpevoli della sudorazione notturna. Chi assume trattamenti orali per la cura del diabete conosce bene questo problema ma anche chi prende antidepressivi, medicinali che fanno sudare di notte perché provocano sbalzi nella termoregolazione.

Come limitare il problema

Abbiamo visto quali sono le diverse cause che provocano forti sudorazioni notturne. Per limitare il problema possiamo provare a fare qualcosa modificando un po’ le nostre abitudini quando andiamo a coricarci, per così sudare di meno nelle ore notturne.

Innanzitutto possiamo provare ad abbassare la temperatura della camera da letto tramite condizionatori o ventilatori preventivamente in azione da almeno mezz’ora prima di coricarci. Dobbiamo poi scegliere biancheria in seta o in cotone evitando i tessuti sintetici che ostacolano la traspirazione della pelle. Possiamo eliminare troppe coperte se non servono e così come le lenzuola anche noi dobbiamo vestirci con pigiami di cotone o in fibre naturali, indossando indumenti larghi. Prima di dormire evitiamo di mangiare cibo piccante e di bere alcolici, alimenti e bevande che incidono aumentando la temperatura corporea e facendo sudare.