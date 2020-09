Ricetta poke cake: ingredienti, preparazione e consigli

By

Una base soffice e profumata, il tutto sormontato da panna montata, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la poke cake, una torta che fa gola solo a guardarla. Ciò che rende questo dolce molto speciale è la tecnica che si utilizza per farcirlo: basterà bucare con il manico di un mestolo di legno la base cotta per ricavare dei piccoli fori da riempire con golose creme.

Poke cake – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo 20×20

Zucchero di canna 180 g

Uova a temperatura ambiente (circa 2 medie) 110 g

Farina 00 280 g

Latte intero a temperatura ambiente 150 g

Yogurt bianco naturale non zuccherato 125 g

Burro fuso 100 g

Baccello di vaniglia ½

Sale fino 1 pizzico

Lievito in polvere per dolci 16 g

Per la ganache:

Cioccolato al latte 150 g

Panna fresca liquida 100 g

Baccello di vaniglia senza semi 1

Per guarnire:

Panna fresca liquida 100 g

Baccello di vaniglia ½

Cioccolato al latte 20 g

Poke cake – Preparazione

Per realizzare la poke cake versate in una ciotola capiente lo zucchero e le uova intere, iniziate a montare il composto con le fruste elettriche e poi, quando sarà omogeneo, aggiungete il sale e il burro fuso raffreddato. Continuate a montare fino a ottenere una massa gonfia e chiara, a questo punto incorporate lo yogurt e il latte.

Mantenente azionate le fruste fino a inglobare tutti gli ingredienti, poi aggiungete il lievito e la farina setacciati attraverso un colino. Mescolare con le fruste per un paio di minuti, finché l’impasto non sarà ben amalgamato. Terminate aromatizzando con i semi del baccello di vaniglia.

Prendete una teglia e rivestitela con carta forno, adagiate sopra uno stampo senza fondo quadrato da 20×20 cm, avendo cura di imburrare il bordo interno. Versate qui l’impasto, livellate la superficie con una spatola e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 30 minuti nel ripiano medio. Nel frattempo occupatevi della farcitura: tritate il cioccolato; versate in un pentolino la panna fresca liquida e il baccello di vaniglia svuotato dei semi, portate al bollore e poi eliminate il baccello.

Versate il composto caldo nella ciotola con il cioccolato tritato e mescolate fino a ottenere una salsa omogenea che terrete da parte. Intanto la base avrà terminato la cottura, sfornatela, estraete lo stampo, poi con il manico di un mestolo infilzate il dolce ormai raffreddato 20 in modo da creare fori ben distanziati tra loro.

Farcite i fori con la ganache di cioccolato aiutandovi con una sac-à-poche.

Con una spatola livellate la superficie così da eliminare l’eccesso di ganache. Ora occupatevi della decorazione, versate la panna fresca liquida in una ciotola, insaporite con i semi del baccello di vaniglia e montate la panna con le fruste elettriche fino a quando non sarà ben spumosa.

Ricoprite il dolce con la panna montata, con delle spatolate morbide per creare un effetto ondulato. Spolverizzate la superficie con del cioccolato tritato finemente.

A questo punto ritagliate il dolce prima in 5 strisce verticali e poi in 3 orizzontali, così da ricavare 15 pezzi. Servite la vostra poke cake.

Poke cake – Consigli utili

La poke cake si conserva in frigorifero per un paio di giorni. Potete congelare la base senza farcitura e ricopertura. Se desiderate ottenere un gusto più audace insaporite la ganache con del liquore a scelta come il Grand Marnier oppure il Rum.