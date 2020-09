Sara Sgarabattolo a X Factor 2020 – Agnelli non è convinto e… – VIDEO

Sara Sgarabottolo debutta a X Factor 2020 e per lei la musica non è una novità. Nella sua famiglia è tenuta in grande considerazione e per lei è stata una sorta di conseguenza entrare a far parte dello stesso mondo. Parole che fanno subito leva sull’empatia di Emma, che si ritrova molto nelle sue parole.

Sara Sgarabattolo però è giovanissima: ha solo 17 anni e la sua età mette in crisi Manuel Agnelli. Il giudice infatti rivelerà di avere delle riserve riguardo al suo futuro artistico e alla fine sceglierà di darle un no secco.

Sara Sgarabattolo a X Factor 2020 non convince Manuel Agnelli

Sara Sgarabattolo ha scelto di cantare Rocky Raccoon dei Beatles. Dopo aver imbracciato la chitarra, la sua voce riesce a scatenare i sorrisi nei concorrenti in attesa nel dietro le quinte. A fine esibizione, l’intera giuria si lancia in un grande applauso. “Sai che mi è piaciuto tantissimo. Trovo che questo sguardo innocente su una cosa così importante sia una cosa molto bella”, dice subito Mika. D’accordo Hell Raton e anche Manuel Agnelli, che però si chiede se la concorrente sia già pronta per il suo lavoro. Il giudice non sa se questa esperienza potrebbe in qualche modo bloccare la sua crescita.

“Sicuramente ti evolverai, ma ci si evolve anche con l’esperienza”, dice Emma Marrone facendogli eco. Per la cantante salentina è evidente che Sara sia il futuro e la salvezza dell’arte, visto che la concorrente ha scelto un pezzo dei Beatles in barba alle mode del momento. “Vedo una ragazza che non è ancora pronta per affrontare questo mostro ed è per questo che ti dico di no”, sottolinea Manuel. La concorrente però passa il turno grazie ai tre sì degli altri giudici. Puoi rivedere il video di Sara sul sito ufficiale del programma.